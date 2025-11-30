Hírlevél

Háború

Ruszin-Szendi Romulusz

Menczer Tamás: A Tisza elküldene Ukrajnába harcolni és meghalni mindenkit

Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett: ha a Tisza Párton múlna, Magyarországot is bevonnák az ukrajnai konfliktusba. A politikus szerint Ruszin-Szendi Romulusz „ha baj van, berántunk mindenkit” mondata ezt jelenti. Menczer hangsúlyozta: a kormány elutasít minden ilyen kísérletet, és amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarország nem enged a háborús nyomásnak.
Ruszin-Szendi RomuluszOrbán ViktorTiszaUkrajnaMenczer TamásMagyarország

A Fidesz kommunikációs igazgatója reagált Ruszin-Szendi Romulusz korábbi kijelentésére, miszerint „ha baj van, akkor berántunk mindenkit”. Menczer Tamás a Facebookon tette közzé videóját.

Menczer Tamás (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)
Na most elmondom, hogy mi fog történni. Egy, folytatni akarják, és ha rajtuk múlik, márhogy Brüsszelen és a háborúpártiakon, akkor folytatják a háborút. Kettő, Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. A matematikának szigorú szabályai vannak Ukrajna nem tud nyerni a csatatéren, Ukrajna nem fogja ezt a háborút megnyerni, és nem is tudja megnyerni ezt a háborút, ki fog fogyni az emberekből.”

– hangzik el a videóban. Menczer Tamás hozzáteszi:

Három, akkor Brüsszel fogja mondani, hogy baj van, nem a Ruszin, vagy a Tisza, vagy akárki. Brüsszel azt mondja, hogy baj van, és négy, akkor a Tisza, ha lehetősége lenne, akkor berántana mindenkit, önt is, meg engem is, meg önt is, meg önt is, meg az ön gyerekét is, mindenkit berántana és elküldene Ukrajnába harcolni és meghalni.”

Majd ezzel záródik a videó:

Ez a helyzet. És ez a valóság. Erről beszélt Ruszin-Szendi Romulusz. Ha baj van, berántunk mindenkit mondat ezt jelenti. Természetesen mi ezt elutasítjuk. Mindenkinek legyen világos, hogy ez addig van, ez a háborúellenes politika és addig van, hogy ellenállunk a háborús nyomásnak, amíg a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják.”

 

