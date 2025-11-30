Menczer Tamás: A Tisza elküldene Ukrajnába harcolni és meghalni mindenkit

Három, akkor Brüsszel fogja mondani, hogy baj van, nem a Ruszin, vagy a Tisza, vagy akárki. Brüsszel azt mondja, hogy baj van, és négy, akkor a Tisza, ha lehetősége lenne, akkor berántana mindenkit, önt is, meg engem is, meg önt is, meg önt is, meg az ön gyerekét is, mindenkit berántana és elküldene Ukrajnába harcolni és meghalni.”