A Tiszánál jelöltek továbbra sincsenek, ellenben az adatok már Ukrajnában pihennek

„A Tiszánál ukránok vannak, jelöltek nincsenek. Ma sincsenek. Még mindig nincsenek” – írta Menczer Tamás a legújabb Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás

Fotó: Illusztráció (Facebook/Menczer Tamás)

A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója szerint az adatszivárgási botrány során mintegy 200 ezer magyar állampolgár adata került ukrán szereplőkhöz. A kulcsszereplő, Miroslav Tokar, aki a Tisza Világ alkalmazás fejlesztője és adminisztrátora volt, a botrány kirobbanása után eltűnt:

magyarországi lakcímén nem található, a közösségi médiából törölte magát, és jelenleg csak Magyar Péter tudhatja hollétét.

Menczer szerint az egész Tisza Párt működése kormányozhatatlan: „Ez a képlet: Péternek Weber diktál. Webernek meg Zelenszkij és Ukrajna a legfontosabb. Weber diktál, Péter végrehajt. A magyar adatok már az ukránoknál. Ennyi.”