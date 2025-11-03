Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer: A Tiszára még bevásárlást sem lehet bízni

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Menczer Tamás szerint a Tisza Párt továbbra sem képes jelölteket állítani, miután a korábban novemberre ígért bemutatás várhatóan januárra tolódik. A kormánypárti politikus szerint ez a felkészültség alkalmatlanságot mutat.
Menczer TamásadatbotrányMagyar Péter

Menczer Tamás újabb bejegyzésben kritizálta a Tisza Pártot, amiért még mindig nem mutatták be országgyűlési jelöltjeiket. Mint fogalmazott: „Nem tudod, a Tiszának vannak már jelöltjei? Ma lesznek? Ma sem lesznek?! Ezekre a hétvégi bevásárlást sem szabad rábízni, nemhogy az országot.”

Menczer Tamás: A Tiszára még bevásárlást sem lehet bízni. Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP
Menczer Tamás: A Tiszára még bevásárlást sem lehet bízni
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP

A Tisza Párt eredetileg novemberre ígérte jelöltjeinek bemutatását, azonban az adatbotrányt követő belső válságtanácskozás után várhatóan januárra halasztják a folyamatot. A döntés előzménye, hogy a Tisza Világ alkalmazásból kiszivárgott adatok miatt a párt a belső előválasztás törlését is mérlegelte.

 

A korábbi jelentések szerint a Tisza vezetése attól tart, hogy a rendszer biztonsága nem garantálható, miután a hétvégén mintegy kétszázezer felhasználói adat került nyilvánosságra. A párt belső működésében az app kulcsszerepet játszott volna, beleértve az előválasztási folyamatot és az aktivisták nyilvántartását.

