Menczer: A Tiszára még bevásárlást sem lehet bízni

Menczer Tamás újabb bejegyzésben kritizálta a Tisza Pártot, amiért még mindig nem mutatták be országgyűlési jelöltjeiket. Mint fogalmazott: „Nem tudod, a Tiszának vannak már jelöltjei? Ma lesznek? Ma sem lesznek?! Ezekre a hétvégi bevásárlást sem szabad rábízni, nemhogy az országot.”

Menczer Tamás: A Tiszára még bevásárlást sem lehet bízni

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto / AFP

A Tisza Párt eredetileg novemberre ígérte jelöltjeinek bemutatását, azonban az adatbotrányt követő belső válságtanácskozás után várhatóan januárra halasztják a folyamatot. A döntés előzménye, hogy a Tisza Világ alkalmazásból kiszivárgott adatok miatt a párt a belső előválasztás törlését is mérlegelte.