Menczer Tamás

Menczer Tamás: Aki bűnt követett el, kapja meg a büntetését

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint politikai oldaltól függetlenül meg kell kapnia a büntetést annak, aki bűnt követett el. Menczer Tamás lakossági fórumán a helyes politikusi hozzáállásról is beszélt.
„Aki bűnt követett el, kapja meg a büntetését” – szögezte le Menczer Tamás egy lakossági fórumán. A kormánypártok kommunikációs igazgatója ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy lakossági fórumán kérdést intéztek hozzá a Nemzeti Bank tisztázatlan pénzügyeivel kapcsolatban, amelyet korábban lapunk is megírt.

MenczerTamás, Menczer Tamás,
Menczer Tamás: Aki bűnt követett el, kapja meg a büntetését
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

A politikus hangsúlyozta, vizsgálat van folyamatban, annak lezárultáig nem lehet megmondani, hogy egyáltalán „eltűnt pénz, vagy sem és hogy hova tűnt, ha igen.”

Menczer Tamás: Magyar Péter ügyét a nyomozó hatóság viheti tovább 

Egy valamit azonban hangsúlyozott Menczer: aki bűnt követ el – politikai oldaltól függetlenül –, az kapja meg a büntetését. Így, ahogyan korábban lapunk is jelezte, korán ünnepel Magyar Péter, tovább vizsgálódhat ellene a hatóság bennfentes kereskedelem miatt.

Menczer megjegyezte,

a Magyar Nemzeti Bank most adta át a bizonyítékokat a nyomozó hatóságnak Magyar Péterrel kapcsolatban.

Ismeretes, Magyar Péter szerint a jegybank kimondta, hogy nem követett el bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást, és mindkét ellene indított eljárást megszüntette. A jegybank valóban két vizsgálatot zárt le bizonyítékhiány miatt és újabb feljelentéseket tett bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Mivel Magyar Péter nem szerepel a megbírságoltak között, ügyét a jelek szerint a szélesebb eszköztárral dolgozó nyomozó hatóság veheti át további vizsgálatra.

Ahogyan Menczer a lényeget megfogalmazta a fórumon:

„Mindig tisztességesen végeztem a dolgomat, ezért a körzetért is, mióta megtiszteltek a bizalmukkal. Így fogok elindulni a jövő évi választáson, és így fogom megnyerni, és így fogom végezni a munkámat az emberekért a jövőben is.”

 

