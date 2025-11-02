Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Pablo Escobar

Menczer Tamás alaposan kiosztotta Magyar Pétert

34 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza párt vezére nemrég etikai kódex bevezetését javasolta a magyar politikában, amire most Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója reagált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pablo EscobaretikaikódexMenczer TamásMagyar Péter

A Tisza párt vezére nemrég etikai kódex bevezetését javasolta a magyar politikában, amire most Menczer Tamás így reagált:

Amikor Magyar Péter erkölcsről és etikáról beszél, az olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. A gátlástalan hazudozót el kell zavarni!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Dömötör Csaba kőkeményen helyretette Magyar Pétert
Orbán Balázs bemutatta a magyar politika etikai kódexét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!