Menczer Tamás alaposan kiosztotta Magyar Pétert

A Tisza párt vezére nemrég etikai kódex bevezetését javasolta a magyar politikában, amire most Menczer Tamás így reagált:
Amikor Magyar Péter erkölcsről és etikáról beszél, az olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. A gátlástalan hazudozót el kell zavarni!
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
