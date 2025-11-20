Ali baba, a 40 rabló és Hófehérke – Menczer Tamás igaz meséje Ukrajnáról

Annak a pénznek, amelyet Brüsszel Ukrajnába küld, annak egy részét eldurrogtatják, ellövik, és egy másik, igen tekintélyes részét meg az ukrán háborús maffia hazaviszi – mondja Facebook-videójában Menczer Tamás.

Fotó: KKM

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddigi legkomolyabb politikai válságával néz szembe, miután egy hosszú hónapok óta folyó korrupciós és pénzmosási nyomozásban több közeli szövetségesét is azzal vádolják, hogy háborús időben 100 millió dolláros összeget sikkasztottak el az ország energiaágazatából. A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki feltárta: Zelenszkij egyik régi üzlettársa arannyal bevont vécével felszerelt luxuslakásban élt – és az elnök maga is megfordult ott.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette, most egyelőre a sajtóban 100 millió dollárról lehet olvasni. Ez több mint 30 milliárd forint. A hírek szerint házakat építettek belőle.

Hát 30 milliárd forint, szép házak lehetnek. Mondjuk, ha mindenhol aranyból van a budi meg a vécékefe, az megdrágítja

– fogalmazott.

Az ukrán központi figura

Menczer Tamás elmondta: van egy központi figura, egy Timur Mindics nevű ukrán ember, ukrán háborús maffiózó.

Ez az ember Zelenszkijnek régi bizalmasa, kiváló barátja és üzlettársa. Amikor az elnök filmezett, ezzel az emberrel vezette közösen a cégét. Timur Mindics a házkutatás és az akció előtt néhány órával elhagyta Ukrajnát. A másik központi figura Menczer Tamás szerint Andrij Jermak, aki Zelenszkijnek a kabinetfőnöke. Ezek a maffiózók fedőneveket adtak egymásnak.

Andrij Jermák fedőneve az Ali baba volt

– tájékoztatott Menczer Tamás.

Menczer Tamás: Tudjuk, ki Ali baba, de ki a negyven rabló?

„Most már tudjuk, hogy ki Ali baba, látjuk, hogy ki a negyven rabló. Egy kérdés maradt: Zelenszkijjel mi a helyzet?” – tette fel a kérdést. Menczer Tamás megjegyezte: Zelenszkij fedőneve Hófehérke lehet. Erre tud gondolni, mert azt mondják, az ukrán vezető nem tudott a korrupcióról.

Ilyenkor mondja az ember, hogy na ne szórakozzunk egymással

– zárta gondoltait a képviselő.