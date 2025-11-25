Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Azért háborúpárti Weber és Ursula, mert nem akarnak elszámolni az aranybudiba öntött pénzzel

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az európai háborúpárti politikusok azért nem akarják a békét, mert azzal elszámoltatás is járna. Menczer Tamás úgy fogalmazott: ha véget érne a háború, nyilvánvalóvá válna, hogy Brüsszel hibás döntései tönkretették Európa gazdaságát, miközben senki sem tudja, hova tűntek a támogatások milliárdjai.
Menczer TamáskorrupcióUkrajna

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a közösségi oldalán éles hangon bírálta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság vezetőjét.

Menczer Tamás szerint von der Leyen, Weber és Zelenszkij is retteg az elszámoltatástól.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az európai háborúpárti politikusok azért nem akarják a békét, mert azzal elszámoltatás is járna. Menczer Tamás úgy fogalmazott: ha véget érne a háború, nyilvánvalóvá válna, hogy Brüsszel hibás döntései tönkretették Európa gazdaságát, miközben senki sem tudja, hova tűntek a támogatások milliárdjai. Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség


Menczer Tamás szerint  von der Leyen,  Weber és Zelenszkij is retteg az elszámoltatástól

Nem akarnak elszámolni az aranybudiba öntött pénzzel, ezért háborúpárti Weber és Ursula"

- ezzel kezdte legújabb bejegyzését Menczer Tamás, aki szerint a háborúpárti európai politikusok valójában nem a béke ellen, hanem a saját felelősségük beismerése ellen küzdenek.

Ha béke lenne, akkor el kellene számolni és vállalni kellene a felelősséget”

- írta, hozzátéve: az európai vezetők elhibázott döntéseikkel lassan négy éve tartó háborúba sodorták Európát, miközben semmit sem értek el abból, amit eredetileg akartak.

A politikus szerint a béke nemcsak a háború végét jelentené, hanem azt is, hogy végre:

Le lehetne ülni az asztalhoz, elővenni a kockás papírt, és megnézni, hová tűnt a pénz”. 

A fideszes politikus szerint ezt azonban sem von der Leyen, sem Weber, sem Zelenszkij nem akarja, mert az elszámoltatás politikai és akár büntetőjogi felelősséget is jelenthetne számukra.

Menczer Tamás úgy véli, a brüsszeli elit most mindent megtesz azért, hogy „padlógázt nyomjon a zsákutcában”, és fenntartsa a háborúpárti politikát.

Mindent hajlandóak feláldozni azért, hogy a saját feneküket, rusztikusabban a saját seggüket mentsék”

- fogalmazott nyíltan a kormánypárti politikus, aki szerint a háború és a szankciók politikája nem más, mint önvédelem a felelősségre vonás elől.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy vélte, a jelenlegi uniós vezetés „nem a békét, hanem a hatalomban maradást” tartja szem előtt, ezért inkább újabb fegyverszállításokkal és szankciókkal próbálja leplezni, hogy az uniós döntések gazdasági katasztrófát hoztak Európára.

Ha béke van, felelősséget kell vállalni - és ők ettől félnek a legjobban”

- zárta bejegyzését Menczer Tamás.

 

