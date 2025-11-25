Menczer Tamás: Azért háborúpárti Weber és Ursula, mert nem akarnak elszámolni az aranybudiba öntött pénzzel

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a közösségi oldalán éles hangon bírálta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság vezetőjét.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az európai háborúpárti politikusok azért nem akarják a békét, mert azzal elszámoltatás is járna. Menczer Tamás úgy fogalmazott: ha véget érne a háború, nyilvánvalóvá válna, hogy Brüsszel hibás döntései tönkretették Európa gazdaságát, miközben senki sem tudja, hova tűntek a támogatások milliárdjai. Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség



Menczer Tamás szerint von der Leyen, Weber és Zelenszkij is retteg az elszámoltatástól

Nem akarnak elszámolni az aranybudiba öntött pénzzel, ezért háborúpárti Weber és Ursula"

- ezzel kezdte legújabb bejegyzését Menczer Tamás, aki szerint a háborúpárti európai politikusok valójában nem a béke ellen, hanem a saját felelősségük beismerése ellen küzdenek.

Ha béke lenne, akkor el kellene számolni és vállalni kellene a felelősséget”

- írta, hozzátéve: az európai vezetők elhibázott döntéseikkel lassan négy éve tartó háborúba sodorták Európát, miközben semmit sem értek el abból, amit eredetileg akartak.

A politikus szerint a béke nemcsak a háború végét jelentené, hanem azt is, hogy végre:

Le lehetne ülni az asztalhoz, elővenni a kockás papírt, és megnézni, hová tűnt a pénz”.

A fideszes politikus szerint ezt azonban sem von der Leyen, sem Weber, sem Zelenszkij nem akarja, mert az elszámoltatás politikai és akár büntetőjogi felelősséget is jelenthetne számukra.

Menczer Tamás úgy véli, a brüsszeli elit most mindent megtesz azért, hogy „padlógázt nyomjon a zsákutcában”, és fenntartsa a háborúpárti politikát.

Mindent hajlandóak feláldozni azért, hogy a saját feneküket, rusztikusabban a saját seggüket mentsék”

- fogalmazott nyíltan a kormánypárti politikus, aki szerint a háború és a szankciók politikája nem más, mint önvédelem a felelősségre vonás elől.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy vélte, a jelenlegi uniós vezetés „nem a békét, hanem a hatalomban maradást” tartja szem előtt, ezért inkább újabb fegyverszállításokkal és szankciókkal próbálja leplezni, hogy az uniós döntések gazdasági katasztrófát hoztak Európára.

Ha béke van, felelősséget kell vállalni - és ők ettől félnek a legjobban”

- zárta bejegyzését Menczer Tamás.