Óriási bukta! Bódis Kriszta leleplezte Magyar Pétert – ezt látnia kell!

Óriási bukta!!! – kommentálta Menczer Tamás a Bódis Krisztával lefolytatott beszélgetés egy részletét, melyből kiderül, hogy a Tisza Párt hogyan vélekedik a bevándorlás problémájáról.
A Tisza Párt társadalompolitikusa, aki a „Csipke Józsika” című LMBTQ-mesével került be a köztudatba, most főnökéről mondta el az igazat, melyet eddig próbáltak tagadni.
Magyar Péter szerint a bevándorlás gumicsont!
A beszélgetésben ez hangzott el:
- Személy szerint neked erről mi az álláspontod a migrációval kapcsolatban? Ez egy rossz dolog?
- Ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok.