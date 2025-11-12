Hírlevél

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak Zelenszkij pénztárcájának otthonában

Óriási bukta! Bódis Kriszta leleplezte Magyar Pétert – ezt látnia kell!

A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges. A bevándorlás álprobléma – jelezte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán.
Óriási bukta!!! – kommentálta Menczer Tamás a Bódis Krisztával lefolytatott beszélgetés egy részletét, melyből kiderül, hogy a Tisza Párt hogyan vélekedik a bevándorlás problémájáról.

Menczer Tamás Bódis Kriszta
Bódis Kriszta szerint bevándorlás is gumicsont (Fotó: Facebook)

A Tisza Párt társadalompolitikusa, aki a „Csipke Józsika” című LMBTQ-mesével került be a köztudatba, most főnökéről mondta el az igazat, melyet eddig próbáltak tagadni.

Magyar Péter szerint a bevándorlás gumicsont!

A beszélgetésben ez hangzott el:

- Személy szerint neked erről mi az álláspontod a migrációval kapcsolatban? Ez egy rossz dolog?

- Ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok.

 

