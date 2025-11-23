Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Menczer Tamás

Háttal ülnek a tévének – Menczer Tamás szerint Brüsszel újra átlépte az őrület határát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint elképesztő, hogy egy friss ukrán korrupciós botrány után éppen az uniós csatlakozás felgyorsítását sürgetik Brüsszelben. Menczer Tamás úgy fogalmazott: ez már az őrület határa, és Magyarország továbbra sem támogatja sem a pénzküldést, sem Ukrajna felvételét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásBrüsszelkorrupciógyorsított eljárásUkrajna

Menczer Tamás közösségi oldalán kertelés nélkül reagált arra, hogy több háborúpárti és ukránpárti európai politikus az újabb korrupciós ügyet éppen Ukrajna gyorsított uniós tagságának indokaként emlegeti. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Brüsszelt nem érdekli az sem, hogy Ukrajna térdig gázol a korrupcióban (Forrás: Facebook)

Ilyenkor az ember már tényleg nem tudja, hogy háttal ül a tévének, vagy tényleg azt hallja, amit hall”

 – írta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint Brüsszel ismét olyan döntéseket erőltet, amelyek teljesen szembemennek a józan ésszel.
Hangsúlyozta: Magyarország sem az uniós csatlakozást, sem újabb támogatások küldését nem fogja megszavazni, amíg Ukrajna nem számol el az eddig kapott összegekkel.

Orbán Viktor megküldte válaszlevelét a Bizottság elnökének

Számonkérés nélkül nincs előrelépés

A politikus szerint a brüsszeli vezetők számára a korrupció nem figyelmeztető jel, hanem ürügy arra, hogy még több pénzt és még nagyobb mozgásteret adjanak Ukrajnának. Ezzel szemben a magyar álláspont világos: előbb elszámolásra van szükség, majd valódi reformokra, és csak ezt követően lehet bármiféle további lépést megfontolni. Magyarország álláspontja tehát változatlanul az, hogy a háború támogatása és az ellenőrizetlen pénzküldés helyett felelős, átlátható döntésekre van szükség.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!