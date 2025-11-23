Háttal ülnek a tévének – Menczer Tamás szerint Brüsszel újra átlépte az őrület határát

Menczer Tamás közösségi oldalán kertelés nélkül reagált arra, hogy több háborúpárti és ukránpárti európai politikus az újabb korrupciós ügyet éppen Ukrajna gyorsított uniós tagságának indokaként emlegeti.

Menczer Tamás szerint Brüsszelt nem érdekli az sem, hogy Ukrajna térdig gázol a korrupcióban (Forrás: Facebook)

Ilyenkor az ember már tényleg nem tudja, hogy háttal ül a tévének, vagy tényleg azt hallja, amit hall”

– írta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint Brüsszel ismét olyan döntéseket erőltet, amelyek teljesen szembemennek a józan ésszel.

Hangsúlyozta: Magyarország sem az uniós csatlakozást, sem újabb támogatások küldését nem fogja megszavazni, amíg Ukrajna nem számol el az eddig kapott összegekkel.