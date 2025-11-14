Hírlevél

Rendkívüli!

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Fidesz

Menczer Tamás: Brüsszel a Tiszán keresztül venné ki a pénzt az emberek zsebéből

Brutális megszorításokra készül a Tisza Párt, az adóemelések mellett megszüntetnék a családtámogatási rendszert is – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: mindezt maguk a Tisza politikusai és szakértői árulták el.
FideszBrüsszelTarr ZoltánMagyar PéterékTiszaMenczer Tamás

Onnan tudjuk, hogy a Tisza mit akar csinálni, hogy időnként néhányan véletlenül elkottyintják az igazságot. Azt szoktam mondani, hogy 

Magyar Péternek az a baja Tarr Zoltánnal meg a többivel, hogy nem tudnak úgy hazudni, mint ő

 – jelentette ki Menczer Tamás új Facebook-videójában. 

Menczer Tamás: A Tisza megszüntetné a támogatási rendszert 

Menczer Tamás arra figyelmeztetett, hogy győzelme esetén a Tisza brutális megszorításokat vezetne be.
Menczer Tamás arra figyelmeztetett, hogy győzelme esetén a Tisza brutális megszorításokat vezetne be. 
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte Magyar Péterék Tisza-adót akarnak bevezetni a jövedelmekre. – Ezt azt jelenti, hogy 

a személyi jövedelemadót felemelik az égbe. Nyugdíj-adót akarnak bevezetni, ezt is tudjuk ma már. 

A cégek, vállalkozások társasági adóját szintén megemelnék. ÁFÁ-t nem csökkentenének, ők maguk mondták, hogy ez marhaság. Tisza-adó, nyugdíj-adó, társasági adóemelés, vagyonadó – sorolta a politikus, hogy mi lenne várható, ha Magyar Péterék nyernék a választást.

Menczer Tamás emlékeztetett arra is: mindemellett a Tisza az összes támogatási rendszert megszüntetné

– Családtámogatás kampó, 13. havi nyugdíj kampó, fiatalok adómentessége kampó –

 mutatott rá a Fidesz kommunikációs igazgatója. Szavai szerint ennek az az oka, hogy Magyar Péteréknek Brüsszelben kiadták, hogy ezeket a megszorító intézkedéseket kell meghozniuk, 

így irányítanák át a forrásokat Ukrajnába.

 

