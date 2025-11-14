Menczer Tamás: Brüsszel a Tiszán keresztül venné ki a pénzt az emberek zsebéből

Onnan tudjuk, hogy a Tisza mit akar csinálni, hogy időnként néhányan véletlenül elkottyintják az igazságot. Azt szoktam mondani, hogy

Magyar Péternek az a baja Tarr Zoltánnal meg a többivel, hogy nem tudnak úgy hazudni, mint ő

– jelentette ki Menczer Tamás új Facebook-videójában.

Menczer Tamás: A Tisza megszüntetné a támogatási rendszert

Menczer Tamás arra figyelmeztetett, hogy győzelme esetén a Tisza brutális megszorításokat vezetne be.

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte Magyar Péterék Tisza-adót akarnak bevezetni a jövedelmekre. – Ezt azt jelenti, hogy

a személyi jövedelemadót felemelik az égbe. Nyugdíj-adót akarnak bevezetni, ezt is tudjuk ma már.

A cégek, vállalkozások társasági adóját szintén megemelnék. ÁFÁ-t nem csökkentenének, ők maguk mondták, hogy ez marhaság. Tisza-adó, nyugdíj-adó, társasági adóemelés, vagyonadó – sorolta a politikus, hogy mi lenne várható, ha Magyar Péterék nyernék a választást.

Menczer Tamás emlékeztetett arra is: mindemellett a Tisza az összes támogatási rendszert megszüntetné.

– Családtámogatás kampó, 13. havi nyugdíj kampó, fiatalok adómentessége kampó –

mutatott rá a Fidesz kommunikációs igazgatója. Szavai szerint ennek az az oka, hogy Magyar Péteréknek Brüsszelben kiadták, hogy ezeket a megszorító intézkedéseket kell meghozniuk,