Menczer Tamás: Brutális a Tisza megszorítócsomagja – szja-emelés, nyugdíjadó, kutya- és macskaadó a tervben

A közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében Menczer Tamás részletesen felsorolja, milyen terheket róna a magyar emberekre a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag.

A Fidesz kommunikációs igazgatója videós üzenetben mutatta be, hogy mennyire brutális a Tisza megszorítócsomagja. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt terve tömeges adóemeléseket, nyugdíjadót, a cégek megsarcolását, 32 százalékos áfát és még kutya-macskaadót is tartalmaz. Mindezt azért, hogy „legyen lóvé Ukrajnának”

Fotó: FOTOGRAFIE KLAUS TI / Connect Images

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt tervezett gazdasági programja olyan brutális, baloldali megszorítások sorozatából áll, amelyek elfogadhatatlanok

A Fidesz kommunikációs igazgatója a tiszás megszorító-csomagot ismertető videós bejegyzésében elsőként a személyi jövedelemadó tervéről beszél:

A személyi jövedelemadót fölemelik 22 százalékra és 33 százalékra. És mindenki, aki havonta bruttó 400 ezer forintot keres vagy afölött, többet fog adózni.”

Menczer Tamás szerint ez azt jelenti, hogy:

Rengeteg magyar embertől éves szinten százezreket vagy akár milliós nagyságrendű összegeket vesznek el a Tisza-adóval.”

A második pont a nyugdíjak megadóztatása. A politikus úgy fogalmaz:

Nyugdíjadó. 20 százalék. Nem 13. havi nyugdíj, meg 14. havi nyugdíj, amelynek az első negyedét jövő februárban az Orbán-kormány szintén utalja. Nem erről van szó, ezt úgy, ahogy van, megszüntetik. Tizenharmadik, tizennegyedik, minden.”

Menczer Tamás szerint a Tisza-csomag nemcsak a plusz havi juttatásokat venné el, hanem a „rendes” nyugdíjra is adót rakna:

Ezután még az úgynevezett rendes nyugdíjra is rápakolnak egy 20 százalékos adót. Az átlagnyugdíj esetén 50 ezer forint egy hónapban. Egy évben 600 ezer forint, amit elvesznek a nyugdíjasoktól.”

Harmadik elemként a társasági adó drasztikus emelését említi.

A magyar cégeket, a magyar vállalkozásokat, kis- és középvállalkozásokat, azokat tönkreteszik, azokat megölik. Ugyanis a társasági adót, amely jelenleg 9 százalék Magyarországon, ez a legkisebb érték egész Európában. Ezt brutálisan megemelik, tulajdonképpen megduplázzák, vagy még fölé emelik.”

A fideszes politikus úgy véli, hogy ez „elképesztő adóterhet rakna a vállalkozásokra”, munkahelyeket, beruházásokat veszélyeztetve.

A videóban szó esik a 32 százalékos áfakulcsról is, amely több területet érintene:

32%-os áfa középkategóriájú kocsiknál meg fölötte, 32%-os áfa alkatrészre szintén, dohány- és alkoholtermékekre szintén.”

Végül Menczer Tamás külön kiemeli a kutya- és macskaadót, amely szerinte szimbolikusan is mutatja, mennyire kiterjesztené a Tisza Párt az adóztatást a hétköznapi emberek életének minden szegletére.