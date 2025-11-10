Menczer Tamás: Büszkeség ez a Trump-Orbán-csúcs. Hajrá, magyarok!

A világ vezető szuperhatalma nem csak a szövetségesünk, de a barátunk is. Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést és fantasztikus megállapodásokat kötött a gazdaság, a nukleáris ipar, az űripar és a védelmi ipar területén is – hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Büszkeség! Ez az, amit a Trump-Orbán-csúcstalálkozó kapcsán érzek – mondta Menczer Tamás a videójában.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
A világ vezető szuperhatalma nem csak a szövetségesünk, de a barátunk is. Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést és fantasztikus megállapodásokat kötött a gazdaság, a nukleáris ipar, az űripar és a védelmi ipar területén is. Büszkeség. Hajrá, magyarok!
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
