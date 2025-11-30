Menczer Tamás keményen visszavágott a 444-nek: ezért ment Orbán Viktor Moszkvába

Menczer Tamás videót osztott meg a Facebookon, amelyben részletesen válaszolta meg a 444.hu kérdésére, hogy miért utazott Orbán Viktor Moszkvába.

Menczer Tamás (Fotó: KKM)

Interjúi kérdésre, hogy mit lehet tudni a moszkvai útról, miért ment ki Orbán Viktor, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt felelte:

Azért ment ki Orbán Viktor, mert az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energia, az oroszok szempontjából export vonatkozásában. Orbán Viktor azért ment ki, hogy tárgyaljon arról, hogy az amerikaiak által bevezetett szankciók befolyásolják-e, és hogyha igen, akkor hogyan az orosz energiaexportot Magyarország vonatkozásában, ami ugye Magyarország szempontjából import, és az energiabiztonságunkat meg a rezsicsökkentést meghatározza.”

– mondta el Menczer Tamás.

Erről tárgyalt a miniszterelnök az orosz elnökkel, és meg tudtak állapodni abban, hogy az orosz szállítás földgáz és kőolaj vonatkozásában a jövőben is megtörténik ugyanúgy, ahogyan eddig. És mondom még egyszer, ez azért nagy eredmény, mert elengedhetetlenül fontos a magyar energiabiztonság és rezsicsökkentés vonatkozásában, és egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy az új amerikai szankciós rezsim bevezetése után is ez így marad.”

Menczer Tamás azt is közölte, hogy elmondása szerint a felek a háború és béke kérdését is érintették a tárgyaláson. Állítása szerint abban maradtak, hogy lesz Budapesti Békecsúcs, amelynek időpontja egyelőre nem ismert, de – fogalmazott – Magyarország készen áll és „várja a hívást”.