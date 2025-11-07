Menczer: Vannak a vezetők, és vannak a „futottak még” figurák Brüsszelben

Hírlevél

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy mondattal kommentálta Donald Trump és Orbán Viktor sajtótájékoztatóját. Menczer Tamás szerint nagyon jól kivehetőek a minőségbeli különbségek, ha a brüsszeli bürokratákról van szó.
Egy mondattal kommentelte a Trump-Orbán sajtótájékoztatót a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás rámutatott a közösségi oldalán az egyes politikai vezetők közt meghúzódó hatalmas minőségbeli különbségekre.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint hatalmas minőségbeli különbségek vannak az egyes politikai vezetők közt, amit a Washingtonban megtartott Trump-Orbán sajtótájéloztató is bizonyít Fotó: Menczer Tamás/Facebook 

Menczer Tamás is hozzászólt a Fehér Házban megtartott sajtótájékoztatóhoz

Donald Trump és Orbán Viktor sajtótájékoztatója tökéletesen megmutatta: vannak a vezetők, és vannak az alsó polcos futottak még figurák Brüsszelben

– írja a kommunikációs igazgató a közösségi oldalán.

Kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort az amerikai elnök pénteken Washingtonban a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés kezdete előtt, újságírói kérdésekre válaszolva. A részletekért kattintson az Origóra!

 

 

