Menczer: Vannak a vezetők, és vannak a „futottak még” figurák Brüsszelben

Egy mondattal kommentelte a Trump-Orbán sajtótájékoztatót a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás rámutatott a közösségi oldalán az egyes politikai vezetők közt meghúzódó hatalmas minőségbeli különbségekre.

Menczer Tamás szerint hatalmas minőségbeli különbségek vannak az egyes politikai vezetők közt, amit a Washingtonban megtartott Trump-Orbán sajtótájéloztató is bizonyít Fotó: Menczer Tamás/Facebook

Menczer Tamás is hozzászólt a Fehér Házban megtartott sajtótájékoztatóhoz

Donald Trump és Orbán Viktor sajtótájékoztatója tökéletesen megmutatta: vannak a vezetők, és vannak az alsó polcos futottak még figurák Brüsszelben

– írja a kommunikációs igazgató a közösségi oldalán.

