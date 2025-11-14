Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Ne maradjon le!

Itt a fordulat ByeAlex drogbotránya kapcsán – döbbenetes részletek

Ukrajna

Menczer Tamás: Fejezze be a magyarok sértegetését a budapesti ukrán nagykövet!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A budapesti ukrán nagykövet szerint Volodimir Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon, és várja az ukránbarát Tisza-kormányt. Április 13-án, a választás másnapján „változni fog a divat” – idézte a nagykövetet a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnanagykövetMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar PéterékSándor Fegyirháborúpárti baloldalVolodimir ZelenszkijMenczer TamásMagyar Péter

Menczer Tamás a videójában emlékeztetett rá: a budapesti ukrán nagykövet szerint Volodimir Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon, és várja az ukránbarát Tisza-kormányt. Április 13-án, a választás másnapján „változni fog a divat” – idézte a nagykövetet a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

Menczer Tamás kiemelte: 

Az, hogy mi nem akarunk háborút, hogy számunkra Magyarország az első, az nem egy múló divat. Mindez a szívünk közepe!

– fogalmazott. Hozzátette:

Értjük, hogy az ön elnöke, Zelenszkij egy ukránbarát, Ukrajnát kiszolgáló és Brüsszel által irányított bábkormányt akar. Mi azonban egy magyarbarát Orbán-kormányt!

Nemet mondunk a háborúra. Nemet mondunk Ukrajna uniós tagságára is. A magyarok sértegetését pedig fejezze be! – szólította fel az ukrán nagykövetet a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Íme Gulyás Gergely zseniális válasza Magyar Péter legújabb hazugságára

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!