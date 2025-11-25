Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Titkos béketárgyalás kezdődött – eldőlhet az ukrajnai háború sorsa

Ezt látnia kell!

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Menczer Tamás

Menczer Tamás dörgedelmes üzenetet küldött a tiszás jelölteknek

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1300 milliárdos baloldali megszorító csomag??!! Tarr „a választás után mindent lehet” Zoltántól tudjuk, hogy a választás után mindent lehet… És egyre többet tudunk a „mindenről” is – jelezte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártBujdosó AndreadokumentumMagyar Péter

Menczer Tamás közösségi oldalán invitálta vitára a Tisza Párt választási színjátékában következő fordulóba jutott jelöltjét, Bujdosó Andreát.

Menczer Tamás Solymáron
Menczer Tamás Solymáron
Fotó: Menczer Tamás Facebook

Menczer Tamás választási körzetében a lehetséges ellenfelek közül „maradt Bujdosó Andrea és az SZDSZ-es hölgy". Menczer azt is elmondta, hogy szívesen beszélgetne Bujdosó Andreával például a mai nap folyamán hírekbe kerülő 1300 milliárdos megszorító csomagról, amiről lapunk is beszámolt.

Brutális baloldali megszorító csomag: elképesztő összegek a Tisza Párt kiszivárgott dokumentumaiban

Egyre világosabban látszik, hogy mire utalt Tarr Zoltán, amikor az mondta: 

Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!