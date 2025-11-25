Menczer Tamás dörgedelmes üzenetet küldött a tiszás jelölteknek

1300 milliárdos baloldali megszorító csomag??!! Tarr „a választás után mindent lehet” Zoltántól tudjuk, hogy a választás után mindent lehet… És egyre többet tudunk a „mindenről” is – jelezte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás közösségi oldalán invitálta vitára a Tisza Párt választási színjátékában következő fordulóba jutott jelöltjét, Bujdosó Andreát.
Menczer Tamás választási körzetében a lehetséges ellenfelek közül „maradt Bujdosó Andrea és az SZDSZ-es hölgy". Menczer azt is elmondta, hogy szívesen beszélgetne Bujdosó Andreával például a mai nap folyamán hírekbe kerülő 1300 milliárdos megszorító csomagról, amiről lapunk is beszámolt.
Egyre világosabban látszik, hogy mire utalt Tarr Zoltán, amikor az mondta:
Először választást kell nyerni, aztán mindent lehet!”
