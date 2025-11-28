Hírlevél

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

Menczer Tamás

Menczer Tamás gratulált a baloldali színjáték győzteseinek

A tiszás jelöltek igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek! Le fogjuk győzni őket! Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár? – kérdezte Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Tisza Párt vezérétől.
Menczer TamásMagyar Péter politikájaTisza PártTisza Párt jelöltjeiMagyar Péter

„Gratulálok a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek!” – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

MENCZER Tamás (FORRÁS: Facebook)
Menczer Tamás
(Fotó: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Ők igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek! Le fogjuk győzni őket! Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár?

– kérdezte Menczer Tamás a Tisza Párt vezérétől.

Menczer Tamás kéri Magyar Pétert, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltjeiről!

 

