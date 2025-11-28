Menczer Tamás gratulált a baloldali színjáték győzteseinek

A tiszás jelöltek igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek! Le fogjuk győzni őket! Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár? – kérdezte Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Tisza Párt vezérétől.

„Gratulálok a tiszás előválasztás, vagyis a baloldali színjáték győzteseinek!” – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében. Menczer Tamás

(Fotó: Facebook) A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: Ők igazán baloldaliak, igazán brüsszeliek, így igazán veszélyesek! Le fogjuk győzni őket! Ja, ők már nyilatkozhatnak, Peti? Vagy marad a szájkosár? – kérdezte Menczer Tamás a Tisza Párt vezérétől.

