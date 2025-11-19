Menczer Tamás: Ha hagyjuk, akkor a Tisza el fogja küldeni a magyarokat meghalni Ukrajnába

Hírlevél

2025. november 19. 14:19
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt politikusai és szakértői olyan háborúpárti álláspontot képviselnek, amely végül magyar katonák ukrajnai bevetéséhez vezetne. Menczer Tamás szerint a magyaroknak viszont inkább élniük kell Magyarországért és nem meghalniuk Ukrajnáért.
Menczer Tamás Tisza Párt háború Magyar Péter

Menczer Tamás a közösségi oldalára elhelyezett videós bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg a Tisza Párt háborúpárti politikájával szemben.

Menczer Tamás: Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, élni szeretnénk Magyarországért.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt politikusai és szakértői olyan háborúpárti álláspontot képviselnek, amely végül magyar katonák ukrajnai bevetéséhez vezetne. Menczer Tamás szerint a magyaroknak viszont inkább élniük kell Magyarországért és nem meghalniuk Ukrajnáért (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Menczer Tamás: Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, élni szeretnénk Magyarországért
 

A fideszes politikus szerint a Tisza Párt vezetői, ha hatalomra kerülnének, végrehajtanák Brüsszel háborús parancsait, és magyar katonákat küldenének Ukrajnába. Menczer Tamás úgy látja, hogy az elmúlt napok nyilatkozatai alapján világosan kirajzolódik, mire készül a Tisza.

Mit mondott Ruszin-Szendi Romulusz? Ha baj van, berántunk mindenkit.”

– idézte fel a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy nem Ruszin-Szendi vagy Magyar Péter fogja eldönteni, mikor „van baj”, hanem Brüsszel hatalmi körei, „Weber és Ursula”.

A politikus négy pontban vázolta fel, szerinte mi várható:

  1. Ukrajna folytatja a háborút.
  2. Ukrajna kifogy az emberekből. „Matematikai tény” – fogalmazott –, hogy a veszteségek előbb-utóbb pótolhatatlanná válnak.
  3. Brüsszel válságot fog kiáltani.
    Az EU vezetése – mondja – azt fogja mondani: baj van, azonnal cselekedni kell.
  4. A Tisza engedelmeskedne, és magyar katonákat küldene a frontvonalra.

Ha lehetőségük lenne, ezek a bábfigurák berántanának mindenkit, és elküldenék a magyar katonákat Ukrajnába harcolni”

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint ez egy olyan forgatókönyv, amelyet Magyarország nem engedhet meg. A kormány álláspontja világos ebben az ügyben. Az ország nem kíván részt venni a háborúban, nem küld katonákat és nem támogat olyan uniós javaslatokat, amelyek a konfliktus eszkalációjához vezetnének.

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, élni szeretnénk Magyarországért”

– hangsúlyozta Menczer Tamás, aki szerint a választók kezében van a döntés, hogy nemet mondanak-e a háborús nyomásnak, vagy átengedik a terepet „Brüsszel bábjainak”.

 

