Menczer Tamás is reagált Ursula von der Leyen levelére

Ursula levelét megírta. Nekünk – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Ismét pénzt kér Ukrajnának. A háborúra. Vagy Zelenszkij aranybudijára?! Elképesztő. Meg fogja kapni Orbán Viktor válaszát

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk már arról is, hogy Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője is reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének levelére, íme:

„Vicces hölgy ez az Ursula von der Leyen! Nagyon vicces! Az ukrán háborús maffia egy csomó pénzt eltüntet az európai támogatásokból, sőt aranyklotyókat vásárolnak rajta (talán azt hiszik aranybudin nincs aranyér). Erre ma Ursula elnök asszony arra kéri a tagállamokat, hogy adjanak át újabb pénzeket Ukrajnának. Kac-kac-kac. Akár a saját költségvetésükből! Hát, aranyból van a szíve ennek a nőnek, az tuti! Arany szippantós autót esetleg ne vegyünk nekik?” – írta Kocsis Máté.