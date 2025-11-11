Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
„Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság-vezetéket!” – üzente a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Tisza Párt vezérének.
Menczer TamásTisza PártZelenszkijMagyar PéterMagyarország

„Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne fenyegesse Magyarországot és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket!” – üzente Menczer Tamás a videójában a Tisza Párt vezérének.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (Fotó: YouTube)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Fontos, hogy mindenki tudja rögtön a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára ezer forint lenne literenként. Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne, Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást, mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!”

– hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.

Tovább terjed a balliberális álhírcunami a Trump-Orbán-csúcs eredményeiről

 

 

