Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Fontos, hogy mindenki tudja rögtön a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára ezer forint lenne literenként. Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne, Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást, mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!”