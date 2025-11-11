Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

„Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne robbantsa fel a Barátság-vezetéket!” – üzente a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Tisza Párt vezérének.
„Peti, ha akkora szuverenista vagy, szóljál már a Zelenszkij haverodnak, hogy ne fenyegesse Magyarországot és ne akarja felrobbantani a Barátság kőolajvezetéket!” – üzente Menczer Tamás a videójában a Tisza Párt vezérének.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Fontos, hogy mindenki tudja rögtön a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Orosz olaj nélkül az üzemanyag ára ezer forint lenne literenként. Orosz gáz nélkül a rezsi ára háromszor annyi lenne, Zelenszkij és Brüsszel támadják a Trump–Orbán-megállapodást, mi meg akarjuk védeni, ahogy Magyarországot is!”
– hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.
