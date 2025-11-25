Menczer Tamás kéri Magyar Pétert, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltjeiről!

Menczer Tamástól egy riporter azt kérdezte, hogy számít-e arra, hogy a Tisza Párt részéről a felajánlását elfogadják, és esetleg lesznek a közeljövőben viták, vagy akár fórumok, utcai fórumok, ahol lehetősége nyílik arra, hogy vitatkozzanak, az álláspontjukat ütköztessék a tiszás jelöltekkel?

Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója ezt válaszolta:

„Nagyon várom, nyitott vagyok minden javaslatra, de ennek éppen az ellenkezőjét látom. Én meghívtam a képviselő asszonyt ide erre a fórumra. Egyébként ugyanúgy, ahogyan az engem támogató választópolgárokat, az engem nem támogatókat is meghívtam, mindenkit szeretettel látok. Én a lázári úton járok, én csak nyitott fórumot tartok, nyílt fórumot az országjárás során is, meg a saját választókörzetemben is. Tehát meghívtam ide őket.

De hát Magyar Péter szájkosarat rakott az összes jelöltjére. A pártvezető úgy gondolja, ugyanis semmilyen más logikus magyarázata nincs ennek a döntésnek. A pártvezető Magyar Péter úgy gondolja, hogy a jelöltjei egy értelmes mondatot nem tudnak elmondani. A B-variáció pedig az, hogy a Tisza Párt vezére azt gondolja, hogyha véletlenül megszólalnak, akkor elmondják az igazságot. Ebből lehet választani!”

– hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.