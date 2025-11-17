Részletek: a Tisza tönkre akarja tenni a magyar vállalkozásokat

„Orbán Viktor épp most jelentett be egy 80 milliárd forintos adócsökkentést a magyar kis- és középvállalkozások számára” – utal rá Menczer Tamás a nemrég véget ért sajtótájékoztatóra, melyről lapunk is beszámolt. Ennek alternatívájaként rámutat arra, hogy a Tisza Párt milyen változtatásokra készül a vállalkozói szektorban.
A jelenlegi 9 százalékos társasági adó a legkisebb egész Európában. Ezt a Tisza megemelné 25 százalékra, közel a háromszorosára”
– jelzi a politikus, és megjegyzi, hogy mindez nem álhír, hiszen Magyar Péter emberei maguk közölték ezt a sajtó nyilvánossága előtt.
Az adóemelés tönkretenné a magyar vállalkozásokat, csődhöz és tömeges elbocsátásokhoz vezetne”
– figyelmeztet Menczer Tamás, és aki nem érti, hogy miért csinálja ezt a Tisza Párt, annak kifejti, hogy ez Brüsszel parancsa. Kell a pénz Ukrajnának, amit a velejéig korrupt ukrán vezetők a saját luxusuk növelésére fordítanak.
Menczer Tamás azonban rávilágít, hogy a magyarok kezében is van fegyver ebben a küzdelemben.
Ha nem akarod a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, akkor te is vegyél részt a nemzeti konzultációban, és mondd el a véleményedet!”
A nemzeti konzultáció online kitöltésére ide kattintva van lehetőség.