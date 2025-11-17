Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor – videó

Ezt látnia kell!

Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Menczer Tamás

Részletek: a Tisza tönkre akarja tenni a magyar vállalkozásokat

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza a vállalkozások adóját 9-ről 25 százalékra emelné. Ezzel szemben Orbán Viktor most jelentett be egy 80 milliárdos adócsökkentést a vállalkozásoknak. Válassz! – hívja fel a figyelmet Menczer Tamás közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásbrüsszelitákOrbán ViktorUkrajnaMagyar Péter

„Orbán Viktor épp most jelentett be egy 80 milliárd forintos adócsökkentést a magyar kis- és középvállalkozások számára” – utal rá Menczer Tamás a nemrég véget ért sajtótájékoztatóra, melyről lapunk is beszámolt. Ennek alternatívájaként rámutat arra, hogy a Tisza Párt milyen változtatásokra készül a vállalkozói szektorban.

Menczer Tamás
Menczer Tamás a háború ellen. Facebook / Menczer Tamás

A jelenlegi 9 százalékos társasági adó a legkisebb egész Európában. Ezt a Tisza megemelné 25 százalékra, közel a háromszorosára”

 – jelzi a politikus, és megjegyzi, hogy mindez nem álhír, hiszen Magyar Péter emberei maguk közölték ezt a sajtó nyilvánossága előtt. 

Az adóemelés tönkretenné a magyar vállalkozásokat, csődhöz és tömeges elbocsátásokhoz vezetne” 

– figyelmeztet Menczer Tamás, és aki nem érti, hogy miért csinálja ezt a Tisza Párt, annak kifejti, hogy ez Brüsszel parancsa. Kell a pénz Ukrajnának, amit a velejéig korrupt ukrán vezetők a saját luxusuk növelésére fordítanak.

Menczer Tamás: Akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet?

Menczer Tamás azonban rávilágít, hogy a magyarok kezében is van fegyver ebben a küzdelemben. 

Ha nem akarod a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, akkor te is vegyél részt a nemzeti konzultációban, és mondd el a véleményedet!”

 

A nemzeti konzultáció online kitöltésére ide kattintva van lehetőség.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!