Menczer Tamás kőkeményen helyre tette a 444-et

A köztudottan balliberális portál ma Menczer Tamásra támadt, amire a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében reagált. Mutatjuk!
A köztudottan balliberális portál ma Menczer Tamásra támadt, amire a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében reagált, íme:

Menczer Tamás

„Kedves 444!

Valójában nem engem nézel le. Az embereket nézed le, akikért dolgozom. Ilyenek vagytok ti…

Egyebekben jelzem, hogy ez a „jelentéktelen kisember” a solymáriak és a pilisszentivániak kérését már teljesítette. Solymáron 200 millió forintból megépül a gyerekeknek a sportpálya, Szentivánra 100 millió forint érkezik útfelújításra és játszótérre.

A célnak kitűzött 2 milliárdból 300 millió már megvan. A „jelentéktelen kisember” dolgozik tovább!” − írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki egyben a Budakörnyéke választókerület egyéni országgyűlési képviselője.

Menczer Tamás: A pályát meg fogjuk építeni
Menczer Tamás: Fejezze be a magyarok sértegetését a budapesti ukrán nagykövet!

 

 

