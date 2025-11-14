Menczer Tamás kőkeményen helyre tette a 444-et

A köztudottan balliberális portál ma Menczer Tamásra támadt, amire a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében reagált, íme:
„Kedves 444!
Valójában nem engem nézel le. Az embereket nézed le, akikért dolgozom. Ilyenek vagytok ti…
Egyebekben jelzem, hogy ez a „jelentéktelen kisember” a solymáriak és a pilisszentivániak kérését már teljesítette. Solymáron 200 millió forintból megépül a gyerekeknek a sportpálya, Szentivánra 100 millió forint érkezik útfelújításra és játszótérre.
A célnak kitűzött 2 milliárdból 300 millió már megvan. A „jelentéktelen kisember” dolgozik tovább!” − írta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki egyben a Budakörnyéke választókerület egyéni országgyűlési képviselője.