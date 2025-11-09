Menczer Tamás: Ez a legfontosabb szempont egy képviselőjelölt megválasztásakor

A politikus egy lakossági fórumon osztotta meg közönségével azt, hogy mint politikus, országos politikai csatákat vív, konfliktusokat vállal politikai ellenfeleivel, adott esetben polgármesterrel, adott esetben a saját politikai közösségével. Menczer Tamás elmondta, mi a legfontosabb szempont egy képviselőjelölt megválasztásakor.

Menczer Tamás Solymáron

Fotó: Menczer Tamás Facebook

Menczer Tamás a közelgő választásokról

Az éremnek van azonban másik oldala is – jegyzi meg Menczer, hangsúlyozva azt, hogy a közös ügyek olykor felülírják a pártpolitikát – utalva a solymári fejlesztésekre – és három dolog, egészen biztosak lehetnek az emberek: nem veri át a választókat, nem színjátszó, de szavatartó.