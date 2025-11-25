Hírlevél

Rendkívüli!

Menczer Tamás leleplezett egy újabb tiszás hazugságot!

Azt írta egy vélhetően ellenzéki szavazó a kormánypártok kommunikációs igazgatójának, hogy „a fórumaira regisztrálni kell”. Erre reagált most Menczer Tamás a videójában: nem kell regisztrálni és egyúttal vár mindenkit a fórumaira, a „bátor” tiszásokat is!
Azt írja nekem Franka Krisztián, hogy az én fórumaimra regisztrálni kell, ezt tegyem már hozzá a mondandómhoz – mondta el Menczer Tamás a videójában

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Kedves Krisztián, nem kell regisztrálni. Várok mindenkit, a bátor tiszásokat is, szerdán Bátonyterenyén, csütörtökön pedig Zsámbékon. Hajrá!”

– hangsúlyozta Menczer Tamás. 

Menczer Tamás kéri Magyar Pétert, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltjeiről!

 

