Azt írta egy vélhetően ellenzéki szavazó a kormánypártok kommunikációs igazgatójának, hogy „a fórumaira regisztrálni kell”. Erre reagált most Menczer Tamás a videójában: nem kell regisztrálni és egyúttal vár mindenkit a fórumaira, a „bátor” tiszásokat is!

Azt írja nekem Franka Krisztián, hogy az én fórumaimra regisztrálni kell, ezt tegyem már hozzá a mondandómhoz – mondta el Menczer Tamás a videójában. Menczer Tamás leleplezett egy újabb tiszás hazugságot (FORRÁS: FACEBOOK) A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: Kedves Krisztián, nem kell regisztrálni. Várok mindenkit, a bátor tiszásokat is, szerdán Bátonyterenyén, csütörtökön pedig Zsámbékon. Hajrá!” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

