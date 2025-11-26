Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Menczer Tamás

Menczer Tamás nem fogta vissza magát, Magyar Péter nem teszi zsebre azt, amit tőle kap

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt megszorító csomagja újabb tiltakozást váltott ki. Menczer Tamás szerint a kutyaadó ötlete abszurd, és jól mutatja, milyen terheket rakna a Tisza az emberekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásFideszTisza-adóMagyar Péter

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Index birtokába került Tisza Párt-dokumentum egy 1300 milliárd forintos, széles körű adóemeléseket tartalmazó csomagot vázol fel. A terv része lenne a házi kedvencek után fizetendő eb- és macskaadó, valamint a háziállat-termékekre kivetett 4 százalékos különadó. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint a kutyaadó elképzelése önmagában is abszurd. A politikus úgy fogalmazott: „De mi az, hogy kutyaadó? A kutya nem jövedelem és nem vagyon. A kutya hű barát. Nálunk speciel családtag.” Szerinte a Tisza Párt tervezete azt jelzi, hogy a párt újabb és újabb terheket rakna a magyar családokra.

A politikus kiemelte: 

Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem? Magyar Péter ezt is kitalálja?!

 Menczer szerint a Tisza vezetője könnyen vetne ki ilyen adót is, mert „neki úgysincs”. A bejegyzésben azt írta: „Ezt a sz@rházi bandát el kell söpörnünk! El is fogjuk.”

A Tisza Párt megszorító csomagjában számos további adóemelés szerepel: a progresszív személyi jövedelemadó, a családi kedvezmények 30 százalékos csökkentése, a kis- és középvállalkozások terheinek növelése, valamint az alkoholos italokra, dohánytermékekre és nagyobb motorokra kivetett 32 százalékos áfa. A dokumentum a TB-rendszer privatizációját és a nyugdíjrendszer átalakítását is felveti.

Menczer Tamás szerint mindez jól mutatja, hogy a Tisza Párt „baloldali megszorító csomagja” minden réteg számára többletterhet hozna. A politikus szerint a kutyaadó terve csak egy újabb példája annak, „milyen világot akar Magyar Péter”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!