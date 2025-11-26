Menczer Tamás nem fogta vissza magát, Magyar Péter nem teszi zsebre azt, amit tőle kap

Ahogyan azt korábban megírtuk, az Index birtokába került Tisza Párt-dokumentum egy 1300 milliárd forintos, széles körű adóemeléseket tartalmazó csomagot vázol fel. A terv része lenne a házi kedvencek után fizetendő eb- és macskaadó, valamint a háziállat-termékekre kivetett 4 százalékos különadó.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint a kutyaadó elképzelése önmagában is abszurd. A politikus úgy fogalmazott: „De mi az, hogy kutyaadó? A kutya nem jövedelem és nem vagyon. A kutya hű barát. Nálunk speciel családtag.” Szerinte a Tisza Párt tervezete azt jelzi, hogy a párt újabb és újabb terheket rakna a magyar családokra.

A politikus kiemelte:

Legközelebb a feleségem után is adót kell fizetnem? Magyar Péter ezt is kitalálja?!

Menczer szerint a Tisza vezetője könnyen vetne ki ilyen adót is, mert „neki úgysincs”. A bejegyzésben azt írta: „Ezt a sz@rházi bandát el kell söpörnünk! El is fogjuk.”

A Tisza Párt megszorító csomagjában számos további adóemelés szerepel: a progresszív személyi jövedelemadó, a családi kedvezmények 30 százalékos csökkentése, a kis- és középvállalkozások terheinek növelése, valamint az alkoholos italokra, dohánytermékekre és nagyobb motorokra kivetett 32 százalékos áfa. A dokumentum a TB-rendszer privatizációját és a nyugdíjrendszer átalakítását is felveti.

Menczer Tamás szerint mindez jól mutatja, hogy a Tisza Párt „baloldali megszorító csomagja” minden réteg számára többletterhet hozna. A politikus szerint a kutyaadó terve csak egy újabb példája annak, „milyen világot akar Magyar Péter”.