Nem Budán kell vagánykodni – így üzent Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint Magyar Péter kerülgeti a nyílt megmérettetést, holott ő bármikor kész lenne vitázni vele.
A budai úri fiú csak Budán mer indulni.”
– adta meg a lesújtó összegzést Menczer Tamás. Úgy fogalmazott: szerinte nem vagányság a főváros „kényelmes” körzeteiben kampányolni, hanem bátorság lenne az agglomerációban elindulni, ott ugyanis valódi verseny várná.
„Várom, hogy összeszedje a bátorságát”
A kommunikációs igazgató jelezte: továbbra is rendelkezésre áll, ha vitáról van szó, és szívesen látja Magyar Pétert saját választókörzetében is. A politikus szerint azonban a Tisza-elnök inkább a biztos terepet választja, és a bátorságról szóló nagy szavai ellenére sem mer kilépni a budai komfortzónából.