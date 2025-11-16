Nem Budán kell vagánykodni – így üzent Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint Magyar Péter kerülgeti a nyílt megmérettetést, holott ő bármikor kész lenne vitázni vele.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter nem mer vele kiállni

Forrás: Origo

A budai úri fiú csak Budán mer indulni.”

– adta meg a lesújtó összegzést Menczer Tamás. Úgy fogalmazott: szerinte nem vagányság a főváros „kényelmes” körzeteiben kampányolni, hanem bátorság lenne az agglomerációban elindulni, ott ugyanis valódi verseny várná.