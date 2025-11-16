Nem Budán kell vagánykodni – így üzent Menczer Tamás

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Tisza-elnök „budai úri fiú”, aki csak a számára kényelmes körzetben mer versenyezni – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás arra vár, hogy Magyar végre összeszedje a bátorságát, és kiálljon ellene az agglomerációban.
Menczer Tamás szerint Magyar Péter kerülgeti a nyílt megmérettetést, holott ő bármikor kész lenne vitázni vele. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint Magyar Péter nem mer vele kiállni
Forrás: Origo

A budai úri fiú csak Budán mer indulni.”

– adta meg a lesújtó összegzést Menczer Tamás. Úgy fogalmazott: szerinte nem vagányság a főváros „kényelmes” körzeteiben kampányolni, hanem bátorság lenne az agglomerációban elindulni, ott ugyanis valódi verseny várná.

„Várom, hogy összeszedje a bátorságát”

A kommunikációs igazgató jelezte: továbbra is rendelkezésre áll, ha vitáról van szó, és szívesen látja Magyar Pétert saját választókörzetében is. A politikus szerint azonban a Tisza-elnök inkább a biztos terepet választja, és a bátorságról szóló nagy szavai ellenére sem mer kilépni a budai komfortzónából.

