Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint Magyar Péter Budára menekült

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter hétfő este bemutatta a „jelölt-jelöltjeit”, miközben saját magának a legbiztosabb budai körzetet tartotta fenn. Menczer Tamás szerint a döntés látványosan elárulja, hol érzi magát biztonságban – és hol nem.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártúrifiúversenyMagyar Péter

Úgy tűnik, Magyar Péter már megint a legkönnyebb utat választotta, miközben mások tisztességes versenyre számítottak. A bejelentés után Menczer Tamás nem finomkodott: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás nem bánt kesztyűs kézzel Magyar Péterrel, mikor ő bejelentette indulását
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Gyáva. Budai úrifiú… Magyar Péter csak Budán mer indulni.”

 

Nem Budán kell vagánykodni – így üzent Menczer Tamás

„Nők szoknyája mögé bújik”

Menczer Tamás szerint Magyar Péter úgy állította össze a saját indulását, hogy az számára a legkisebb kockázattal járjon, következetesen kerülve a valódi megmérettetést. A kommunikációs igazgató állítása szerint pedig várta volna saját körzetében, de a Tisza Párt vezetője „nők szoknyája mögé bújik, mint mindig”. Azt is hozzátette: mindegy, milyen trükkökkel készül a Tisza Párt, a vége így is, úgy is vereség lesz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!