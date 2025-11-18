Menczer Tamás szerint Magyar Péter Budára menekült

Magyar Péter hétfő este bemutatta a „jelölt-jelöltjeit”, miközben saját magának a legbiztosabb budai körzetet tartotta fenn. Menczer Tamás szerint a döntés látványosan elárulja, hol érzi magát biztonságban – és hol nem.
Úgy tűnik, Magyar Péter már megint a legkönnyebb utat választotta, miközben mások tisztességes versenyre számítottak. A bejelentés után Menczer Tamás nem finomkodott:
Gyáva. Budai úrifiú… Magyar Péter csak Budán mer indulni.”
„Nők szoknyája mögé bújik”
Menczer Tamás szerint Magyar Péter úgy állította össze a saját indulását, hogy az számára a legkisebb kockázattal járjon, következetesen kerülve a valódi megmérettetést. A kommunikációs igazgató állítása szerint pedig várta volna saját körzetében, de a Tisza Párt vezetője „nők szoknyája mögé bújik, mint mindig”. Azt is hozzátette: mindegy, milyen trükkökkel készül a Tisza Párt, a vége így is, úgy is vereség lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!