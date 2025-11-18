Menczer Tamás szerint Magyar Péter Budára menekült

„Nők szoknyája mögé bújik”

Menczer Tamás szerint Magyar Péter úgy állította össze a saját indulását, hogy az számára a legkisebb kockázattal járjon, következetesen kerülve a valódi megmérettetést. A kommunikációs igazgató állítása szerint pedig várta volna saját körzetében, de a Tisza Párt vezetője „nők szoknyája mögé bújik, mint mindig”. Azt is hozzátette: mindegy, milyen trükkökkel készül a Tisza Párt, a vége így is, úgy is vereség lesz.