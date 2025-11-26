Menczer Tamás úgy reagált Magyar Péterre, hogy a fél ország felröhögött

Peti, én értem, hogy naponta elmondod, hogy rettegek, de nem én menekülök a sajtó elől, hanem a te jelöltjeid, például Bujdosó Andrea. Ma Bátonyterenyén rettegtem, holnap hattól Zsámbékon fogok rettegni. Mindenkit várok szeretettel! Minden fórum nyílt fórum – írja Facebook-bejegyzésben Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta: brüsszeli szempontból a probléma ott van, hogy nincs keretük a háború finanszírozására, és a tagállamoktól akarnak pénzt szerezni. Bizonyítékként Ursula von der Leyennek a közelmúltban a miniszterelnököknek írt levelét hozta fel, amely szerint 135 milliárd eurót kérnek az eddigi 180 milliárd eurón felül.

A Tisza Párt és Brüsszel parancsa

Menczer Tamás közölte: a magyar miniszterelnök világossá tette, hogy nem küldi a magyarok pénzét a háborúba, ezért van szükség egy bábkormányra, és itt jön a képbe a Tisza Párt, itt jön a képbe Magyar Péter, és így válik érthetővé az a brutális megszorítócsomag, amelyre a napokban derült fény.

A kommunikációs igazgató a brutális baloldali megszorítócsomag pontjai között említette a Tisza-adót, azt, hogy aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, magasabb adókulccsal adózna, a 20 százalékos nyugdíjadót, a családi kedvezmények súlyos megvágását, a társasági adó megduplázását, a 32 százalékos általános forgalmi adót a középkategóriás és annál nagyobb autókra, az "adót a kutyák és a macskák után".

Menczer Tamás kijelentette: minderre azért van szükség, azért akarja mindezt a Tisza Párt, mert a pénzt brüsszeli parancsra, Brüsszelen keresztül el kell juttatni Ukrajnába.