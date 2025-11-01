„Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kokain elleni harc reklámarca" – Menczer Tamás üzent Magyar Péternek

„Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban?" – indította szombati posztját Menczer Tamás, majd példákkal illusztrálta, miért tartja képtelennek a Tisza-elnök kezdeményezését.

Menczer Tamás ezúttal is üzent Magyar Péternek Forrás: Facebook

Menczer Tamás kontra Magyar Péter

„Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója" – sorolta a fideszes politikus a hasonlatokat.

Menczer azzal magyarázta a furcsa lépést, hogy „Petinél beütött a nyugdíjadó. Meg a Tisza-adó. Illetve az, hogy ezekről kiderült az igazság."

Az ember, aki a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet legnagyobb átverésére készült – „a választás után mindent lehet” – csak lebukott, most erkölcsről beszél. Az ember, aki mindenről hazudott – beleértve a mentelmi jogát is – most etikáról beszél. Az ember, akit a saját volt felesége nem vesz emberszámba, hanem képződménynek nevez, tisztességről prédikál

– fejtette ki, miért tartja abszurdnak az ellenzéki politikus legújabb tervét.

Menczer Tamás szerint azért akar etikai kódexet bevezetni Magyar Péter, mert fél az igazságtól és a választási vereségtől. „Mindkettővel szembesülnie kell. Én nem szeretem Magyar Pétert, gondolom ezzel nagy titkot nem árultam el, de annyira szánalmas, lehet, eljutok odáig, hogy megsajnálom. De még nem tartok ott" – zárta bejegyzését.

Magyar péntek esti közleményében felszólította politikustársait, hogy írjanak alá egy etikai kódexet, „a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot.” Szerinte erre azért van szükség, hogy közösen megálljt tudjanak parancsolni a választási csalásnak és a magyarok félrevezetésének.

A baloldali politikus javaslatára gyorsan reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke, aki Facebook-oldalán arról ír, van már a magyar politikának etikai kódexe, amely szerinte három pontból áll:

Nem vagy Brüsszel bábja;

Nem Ukrajna érdekét képviseled, hanem a magyar emberekét;

Nem titkolod el a programodat, miszerint növelni akarod az adókat és csökkenteni a nyugdíjakat.

Egyelőre egyik ellenzéki párt sem írta alá Magyar PR-kezdeményezését, hiszen az nehezen vehető komolyan azok után, hogy Magyar Péter rendszeresen tesz félrevezető állításokat.