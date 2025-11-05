Hírlevél

Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látni kell!

Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Magyar Péter páratlan és egyedülálló

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Weberrel és Ursulával. Igaz, tegnap épp Zelenszkij volt soron. A fogott embereket, a bolondokat és a bohócokat rám osztotta. Nem örülök, de ez van, minden szakmának megvannak a maga nehézségei. Szóval, számíthatsz rám. Bárhol, bármikor. Várlak! – üzente a bejegyzésében Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyar Péternek, a Tisza Párt vezérének.
Menczer TamásMagyar Péter politikájaTisza PártManfred WeberMagyar Péter

Magyar Péter páratlan és egyedülálló. Nem, most nem Ilikére gondolok. Hanem arra, amit csinál – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében

Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója részletezte:

  • Amikor Magyar Péter benne van a trutymóban nyakig,
  • amikor mindenki látja, hogy a Tisza Párt vezére az ukránokkal csináltatta az applikációját, 
  • amikor 200 ezer ember adatait adja egy háborús kormány kezébe,
  • amikor az egész ország a Tisza Párt adatszivárogtatási botrányától hangos,
  • amikor lebukik a nyugdíjadóval,
  • amikor kiderül, hogy minden családi támogatást elvennének,
  • amikor a Tisza-adóval sokkolja az országot,
  • amikor Weber már a látszatra sem adva tartja, védi a mentelmi jogát,
  • amikor kedvenc, Rácz nevű szakértője bevallja, hogy Kijev Tisza-kormányt akar,
  • amikor az egész ország felzúdul, mert a multik, a bankok és az energiacégek adóját akarja csökkenteni,
  • amikor Ruszin-Szendi épp be akar sorozni mindenkit.

Szóval ebben a helyzetben Magyar Péter mit csinál? Közli, hogy vitatkozni akar Orbán Viktorral. Óriási! Aztán miről, Pubi? Minden kiderült rólatok, lebuktatok. A miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Weberrel és Ursulával. Igaz, tegnap épp Zelenszkij volt soron. A fogott embereket, a bolondokat és a bohócokat rám osztotta. Nem örülök, de ez van, minden szakmának megvannak a maga nehézségei. Szóval, számíthatsz rám. Bárhol, bármikor. Várlak!”

– zárta a bejegyzését a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

 

