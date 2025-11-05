Menczer Tamás: Magyar Péter páratlan és egyedülálló

Szóval ebben a helyzetben Magyar Péter mit csinál? Közli, hogy vitatkozni akar Orbán Viktorral. Óriási! Aztán miről, Pubi? Minden kiderült rólatok, lebuktatok. A miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Weberrel és Ursulával. Igaz, tegnap épp Zelenszkij volt soron. A fogott embereket, a bolondokat és a bohócokat rám osztotta. Nem örülök, de ez van, minden szakmának megvannak a maga nehézségei. Szóval, számíthatsz rám. Bárhol, bármikor. Várlak!”