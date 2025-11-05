Menczer Tamás: Magyar Péter páratlan és egyedülálló

Magyar Péter páratlan és egyedülálló. Nem, most nem Ilikére gondolok. Hanem arra, amit csinál – írta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében
A kormánypártok kommunikációs igazgatója részletezte:
- Amikor Magyar Péter benne van a trutymóban nyakig,
- amikor mindenki látja, hogy a Tisza Párt vezére az ukránokkal csináltatta az applikációját,
- amikor 200 ezer ember adatait adja egy háborús kormány kezébe,
- amikor az egész ország a Tisza Párt adatszivárogtatási botrányától hangos,
- amikor lebukik a nyugdíjadóval,
- amikor kiderül, hogy minden családi támogatást elvennének,
- amikor a Tisza-adóval sokkolja az országot,
- amikor Weber már a látszatra sem adva tartja, védi a mentelmi jogát,
- amikor kedvenc, Rácz nevű szakértője bevallja, hogy Kijev Tisza-kormányt akar,
- amikor az egész ország felzúdul, mert a multik, a bankok és az energiacégek adóját akarja csökkenteni,
- amikor Ruszin-Szendi épp be akar sorozni mindenkit.
Szóval ebben a helyzetben Magyar Péter mit csinál? Közli, hogy vitatkozni akar Orbán Viktorral. Óriási! Aztán miről, Pubi? Minden kiderült rólatok, lebuktatok. A miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, Weberrel és Ursulával. Igaz, tegnap épp Zelenszkij volt soron. A fogott embereket, a bolondokat és a bohócokat rám osztotta. Nem örülök, de ez van, minden szakmának megvannak a maga nehézségei. Szóval, számíthatsz rám. Bárhol, bármikor. Várlak!”
– zárta a bejegyzését a kormánypártok kommunikációs igazgatója.