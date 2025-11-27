Menczer Tamás: Magyar Péter vegye le a szájkosarat a jelöltjeiről

„Elszaladnak, szájkosarat rakott rájuk Magyar Péter. Én kértem már Magyar Pétert. Most ezt megismétlem: kérem, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltekről, első helyen a nőkről” – fogalmazott Facebook-videójában Menczer Tamás.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azt kommentálta, hogy az újságírók meg akarták kérdezni a tiszás Bujdosó Andreát a Fővárosi Közgyűlésben a párt programjáról, de a politikus elmenekült a kérdések elől. Menczer Tamás szerint ez furcsa demokratikus eljárás.