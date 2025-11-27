Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Magyar Péter vegye le a szájkosarat a jelöltjeiről

18 perce
„Elszaladnak, szájkosarat rakott rájuk Magyar Péter” – üzente Menczer Tamás, miután a tiszás jelölt, Bujdosó Andrea a Fővárosi Közgyűlésben szó nélkül menekült el az újságírói kérdések elől. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Pártban demokráciáról beszél, mégis elzárja saját jelöltjeit a nyilvánosságtól, ezért arra kéri Magyar Pétert, „vegye le a szájkosarat” róluk.
Menczer TamásFidesz-KDNPMagyar Péter

„Elszaladnak, szájkosarat rakott rájuk Magyar Péter. Én kértem már Magyar Pétert. Most ezt megismétlem: kérem, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltekről, első helyen a nőkről” – fogalmazott Facebook-videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
 

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azt kommentálta, hogy az újságírók meg akarták kérdezni a tiszás Bujdosó Andreát a Fővárosi Közgyűlésben a párt programjáról, de a politikus elmenekült a kérdések elől. Menczer Tamás szerint ez furcsa demokratikus eljárás.

 

