Menczer Tamás: Nem csodálkozom, hogy a kutya se akar tiszás jelölt lenni

Tisza-adó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, a Tisza Világ applikáció adatszivárgása – sorolta az elmúlt időszak magyar Péterék botrányait Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint szerint mindezek fényében nem csoda, hogy senki sem szeretne Tisza Párt jelöltje lenni. Emlékezetes: a Tisza korábban azt mondta, akár egy nap alatt össze tudná állítani a teljes csapatot, ehhez képest egy év alatt sem sikerült lezárni a kiválasztást.
Tisza PártMenczer TamásMagyar Péter

– Várom a jelöltjét, hol van? – üzente Magyar Péternek a kormánypártok kommunikációs igazgatója Solymárról, amely ő egyéni választókerületéhez tartozik. Menczer Tamás Facebook-videójában emlékeztetett: már csak alig öt hónap van hátra az országgyűlési választásokig, de a Tisza Párt képtelen jelölteket állítani. 

Menczer Tamás, már csak alig öt hónap van hátra az országgyűlési választásokig, de a Magyar Péter vezette Tisza Párt képtelen jelölteket állítani (Fotó: Markovics Gábor)
Már csak alig öt hónap van hátra az országgyűlési választásokig, de a Magyar Péter vezette Tisza Párt képtelen jelölteket állítani (Fotó: Markovics Gábor)

Mint arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter egy éve ígéri, hogy 106 helyi jelölttel áll rajthoz a 2026-os választáson, ám a folyamat újra elakadt. A pártelnök most november végére tolta ki a kiválasztást, és a jelöltek bemutatását november 30-ra ígéri. A Tisza korábban azt mondta, akár egy nap alatt össze tudná állítani a teljes csapatot, ehhez képest egy év alatt sem sikerült lezárni a kiválasztást.

Menczer Tamás ugyanakkor ezen viszont nem csodálkozik, ugyanis az utóbbi időszak sorozatos botrányaihoz nem szívesen adnák nevüket az emberek. – Tiszaadó, nyugdíjadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, adatszivárgás. Kutya se akar Tisza-jelölt lenni – fogalmazott. Szerinte Magyar Péter azért hazudik és tologatja egyfolytában a jelöltjeinek bemutatásának időponját, mert még nincs kit bemutatni. – Ha lenne egy kis bátorsága, akkor itt indulna el. Nem a Steinerrel szemben kell, jöjjön ide, várom szeretettel – jelentette ki.

 

