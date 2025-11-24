Menczer Tamás: Magyarország nem küld pénzt Ukrajnának

Menczer Tamás a közösségi oldalán videós üzenetben ismertette a magyar kormány álláspontját az újabb brüsszeli hitelfelvételi tervről.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az Európai Bizottság újabb 135 milliárd eurót kérne Ukrajna támogatására, de Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nem vesz részt a közös hitelfelvételben, nem adósítja el gyermekeit és unokáit a háború miatt. Menczer Tamás hozzátette: a magyar kormány Trump béketörekvéseit támogatja, és az oroszokkal való tárgyalásban látja a megoldást. Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás: Magyarország nem támogatja sem a közös uniós hitelfelvételt, sem azt, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzák a háborút

Nem küldünk pénzt Ukrajnának! Orbán Viktor válaszolt Ursula von der Leyennek.”



-mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a videós üzenetében, arra reagálva, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újabb 135 milliárd eurót kér Ukrajnának a háború folytatására.

Trump békét, Brüsszel, von der Leyen és Weber háborút akar”

- fogalmazott Menczer, hozzátéve, hogy Magyarország ezzel a háborúpárti politikával szemben következetesen a béke oldalán áll.

A politikus hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor írásban válaszolt von der Leyennek, és világossá tette, Magyarország nem támogatja sem a közös uniós hitelfelvételt, sem azt, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzák a háborút.

Magyarország nem küld pénzt Ukrajnának. Nem támogatjuk a közös hitelfelvételt, gyerekeink és unokáink eladósítását Ukrajnáért”

- idézte a miniszterelnök álláspontját Menczer Tamás.

A politikus kiemelte, hogy az ukrán háborús korrupciós botrányok is bizonyítják: az eddig Ukrajnába irányított európai támogatások útját vizsgálni kell.

Magyarország az ukrán háborús maffia miatt várja és támogatja az eddig odaküldött pénzek vizsgálatát, illetőleg a pénzek útjának vizsgálatát”

- mondta Menczer Tamás hozzátéve, hogy a béke érdekében a világ vezetőinek, köztük az európai politikusoknak is tárgyalniuk kell Oroszországgal, és támogatniuk kell Donald Trump béketörekvéseit.

A magyar álláspont világos, a háború nem megoldás. Békét kell akarni és elérni, nem pedig újabb pénzeket küldeni egy véget nem érő konfliktusba”

- zárta üzenetét a Fidesz kommunikációs igazgatója.