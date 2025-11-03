Menczer Tamás: Mondjunk nemet Európa tönkretételére!

Menczer Tamás azért irányította rá a figyelmet a háborúellenes petícióra, mert ő is aláírta, és erre buzdít másokat. Jelzi azt is, hogy Brüsszelben folytatni akarják a háborút, és minden pénzt és fegyvert Ukrajnába akarnak küldeni. Ezért kell részt venni az aláírásgyűjtésen.