Menczer Tamás: Mondjunk nemet Európa tönkretételére!

„Most minden békeszerető magyarra szükség van. Mondjunk együtt NEMET Brüsszel háborús terveire!” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb Facebook bejegyzésében.
Menczer Tamás azért irányította rá a figyelmet a háborúellenes petícióra, mert ő is aláírta, és erre buzdít másokat. Jelzi azt is, hogy Brüsszelben folytatni akarják a háborút, és minden pénzt és fegyvert Ukrajnába akarnak küldeni. Ezért kell részt venni az aláírásgyűjtésen.
