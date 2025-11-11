Menczer Tamás nagy bejelentést tett

Most azon dolgozom, hogy 2 milliárd forintot behozzak a választókörzetembe még a ciklus hátralévő részében, és ebből a kétmilliárd forintból számos kisebb vagy nagyobb fejlesztést megvalósítsunk – mondta a videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Zárójelben ilyenkor szokták mondani, hogy „menjek én melegebb éghajlatra, mert most a választás előtt dolgozom, de eddig nem csináltam semmit”. Hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy ez nem teljesen fedi az igazságot.

A választókörzetembe ebben a ciklusban 60 milliárd forint érkezett, és itt Solymáron is fontos fejlesztéseket valósítottunk meg.

A kormánypárti politikus kifejtette:

Persze messze nem vagyunk még a feladataink végén. Rögtön a megválasztásom után 22-ben is Solymáron volt egy súlyos vízhiány, mint arra bizonyára sokan emlékeznek 2022 nyarán. Akkor ezt a vízhiányt sokak összefogásával és a honvédség bevonásával tudtuk megszüntetni, és akkor világossá vált számomra, hogy a problémát rövidtávon megoldottuk, középtávon úgy tudjuk orvosolni, hogy építenünk kell egy vezetéket, leánykori nevén csövet. Ezt a vezetéket 800 millió forintból akkor megépítettük, ott kellett némi balett, cipőskanállal kellett egy fejlesztési csomag utolsó részeként ezt a solymári vezetéket betolni 800 millió forint értékben, de sikerült. Ez a vezeték megépült, és ennek a vezetéknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy azóta Solymáron nem volt vízhiány. Ez nem kizárólag a vezetéknek köszönhető, de a vezetéknek is nagy szerepe van ebben. Tehát építettünk egy vezetéket.

Rögtön a megválasztásomat követően, vagy talán még azt megelőzően szembesültem azzal, solymáriak elbeszélték, hogy itt súlyos, 300 családot és jórészt solymári családot érintő történelmi negatív örökség probléma van, nevezetesen, hogy nem részesültek kárpótlásban, itt a Rozmaring TSZ-re gondolok. Ezt is sikerült akkor közös munkával megoldanunk a kormány biztosított elegendő földterületet, és 1 milliárd forintban készpénzt is lehetett földet is választani, vagy a föld árát. És akkor ezt a kárpótlási ügyet, amely évtizedek óta késett és joggal háborította fel azokat, akik ennek a kárvallottjai voltak, ezt a kárpótlási ügyet is sikerült elrendezni.

Aztán ahogy kutatok az emlékeimben, leaszfaltoztuk a Koppány Márton utcát, ez 250 millió forint volt, Ha jól emlékszem, a Major utca volt nagyjából 40 millió, építettünk játszótereket, a településüzemeltetésnek a bázisát 150 millió forintból. Szóval csináltunk dolgokat, csak azt próbáltam illusztrálni, hogy amikor azt mondják, hogy a Menczer az elmúlt három évben nem csinált semmit, az nem teljesen fedi a valóságot – zárta a videóját Menczer Tamás.