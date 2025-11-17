Menczer Tamás nagy bejelentést tett

Hírlevél

100 millió forintból felújítjuk Pilisszentivánon a Klapka utcát és a játszóteret. Itt a menetrend. Hajrá, Szentiván! Hajrá, Budakörnyéke! – közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
PilisszentivánfelújításokKlapka utcaútfelújításMenczer Tamás

Pilisszentivánon a Klapka utcát fel fogjuk újítani és a játszóteret is fel fogjuk újítani. Ez meg fog valósulni – jelentette be Menczer Tamás a videójában

Menczer Tamás (Fotó: Facebook)
Menczer Tamás (Fotó: Facebook)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: 

És hogy mi lesz a menetrend? Ez a polgármester úrnak is fontos a lebonyolítás miatt, meg azért önöknek is, hogy tudják, hogy mi fog történni. Az összeg január első felében fog rendelkezésre állni, tehát január első két hetében, januárban és legkésőbb az első két hétben. Az összeget az önkormányzat fogja megkapni. Megszoktam, hogy ez azért fontos, mert amikor megkérdezik, hogy „mennyit fogok ebből ellopni”, akkor fontos tudni, hogy a polgármester úrhoz kell fordulni, mert az összeg gazdája az önkormányzat lesz. Január első napjaiban megérkezik az összeg, és amikor az időjárás lehetővé teszi, és az önkormányzat a bürokratikus előkészítéssel végez és megvan a kivitelező, akkor hozzá lehet kezdeni a munkához

– mondta Menczer Tamás videójában. 

