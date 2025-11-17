Menczer Tamás nagy bejelentést tett

És hogy mi lesz a menetrend? Ez a polgármester úrnak is fontos a lebonyolítás miatt, meg azért önöknek is, hogy tudják, hogy mi fog történni. Az összeg január első felében fog rendelkezésre állni, tehát január első két hetében, januárban és legkésőbb az első két hétben. Az összeget az önkormányzat fogja megkapni. Megszoktam, hogy ez azért fontos, mert amikor megkérdezik, hogy „mennyit fogok ebből ellopni”, akkor fontos tudni, hogy a polgármester úrhoz kell fordulni, mert az összeg gazdája az önkormányzat lesz. Január első napjaiban megérkezik az összeg, és amikor az időjárás lehetővé teszi, és az önkormányzat a bürokratikus előkészítéssel végez és megvan a kivitelező, akkor hozzá lehet kezdeni a munkához