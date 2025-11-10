Menczer Tamás: A miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, nem veled, Peti

Menczer Tamás egy Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péternek arra a kijelentésére, miszerint Orbán Viktor „menekül az élő egyenes vita elől”.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter félreérti a helyzetet, hiszen a kormányfő vele nem, hanem csak „a gazdáival vitatkozik” (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Menczer Tamás szerint Magyar Péter csak Brüsszel bábja, így a miniszterelnöknek nincs miért vitába szállnia vele

A miniszterelnök a gazdáiddal vitatkozik, nem veled, Peti”

– írta Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter valójában Brüsszel embere, aki most megsértődött, amiért a magyar miniszterelnök nem veszi komolyan.

Peti megnevettetett. Petinek fáj, hogy a miniszterelnök a gazdáival vitatkozik, nem vele. Peti szerint gazdái az állatoknak vannak. Meg a bábfiguráknak, Peti! Az olyanoknak, mint te. A te gazdád Weber”

– írta a fideszes politikus, arra a Manfred Weberre, az Európai Néppárt elnökére utalva, aki Magyar Péter legfőbb brüsszeli támogatója.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt vezetőjét, aki szerinte „maníros színjátékot ad elő”, miközben erkölcsi prédikációkat tart.

Peti szerint jól nevelt emberek így nem beszélnek egymással. Peti, szerintem meg jól nevelt embereket a volt feleségük nem nevez képződménynek. Rémlik, Peti?!”

– írta Menczer, utalva Varga Judit korábbi kijelentéseire.

A politikus szerint különösen mulatságos, hogy Magyar Péter magát bátornak nevezi.

Na, ezen a ponton kicsordult a könnyem a röhögéstől… Fel nem foghatom, szegény Judit hogy kajálta annyi ideig ezt a sok maníros sz@rt, amit ez leír…”

– zárta bejegyzését Menczer.