Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Sport

Az Origo olvasói döntöttek Arne Slot sorsáról – menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint mindenre nemet kell mondani, ami veszélybe sodorja Európát

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Parlament Weber meg a többi háborúpárti vezetésével közli, hogy Magyarországgal baj van. De Ukrajnában minden rendben – fejezte ki megdöbbenését Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásaranyklozettEurópai Parlamentukrajnai korrupcióMagyarország

Menczer Tamás közösségi oldalán található videójában arról tájékoztatott, hogy „az Európai Parlament elítélte Magyarországot, most már sokadszor, azt mondják, hogy nálunk a jogállamisággal probléma van.”

Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Eközben az ukrán jogállamisággal minden rendben van úgy, hogy 

az egész világ az aranyklozettot nézi.”

 – mutat rá Menczer Tamás.

Ez az Európai parlament, és ez a Manfred Weber vezette háborúpárti koalíció. Ezek ellen kell küzdeni, és nemet mondani a háborúra, és az ukránpártiságra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!