Menczer Tamás szerint mindenre nemet kell mondani, ami veszélybe sodorja Európát

Az Európai Parlament Weber meg a többi háborúpárti vezetésével közli, hogy Magyarországgal baj van. De Ukrajnában minden rendben – fejezte ki megdöbbenését Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás közösségi oldalán található videójában arról tájékoztatott, hogy „az Európai Parlament elítélte Magyarországot, most már sokadszor, azt mondják, hogy nálunk a jogállamisággal probléma van.”
Eközben az ukrán jogállamisággal minden rendben van úgy, hogy
az egész világ az aranyklozettot nézi.”
– mutat rá Menczer Tamás.
Ez az Európai parlament, és ez a Manfred Weber vezette háborúpárti koalíció. Ezek ellen kell küzdeni, és nemet mondani a háborúra, és az ukránpártiságra.
