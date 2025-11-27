Menczer Tamás szerint mindenre nemet kell mondani, ami veszélybe sodorja Európát

Menczer Tamás közösségi oldalán található videójában arról tájékoztatott, hogy „az Európai Parlament elítélte Magyarországot, most már sokadszor, azt mondják, hogy nálunk a jogállamisággal probléma van.”

Menczer Tamás. Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Eközben az ukrán jogállamisággal minden rendben van úgy, hogy

az egész világ az aranyklozettot nézi.”

– mutat rá Menczer Tamás.

Ez az Európai parlament, és ez a Manfred Weber vezette háborúpárti koalíció. Ezek ellen kell küzdeni, és nemet mondani a háborúra, és az ukránpártiságra.