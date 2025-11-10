Menczer Tamás: Orbán Viktor minden magyar célt elért Washingtonban

A közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében Menczer Tamás azt emelte ki, hogy a magyar miniszterelnök történelmi sikert aratott az amerikai fővárosban.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Orbán Viktor washingtoni tárgyalásai történelmi jelentőségűek, hiszen a magyar miniszterelnök minden nemzeti célt elért. Menczer Tamás kiemelte, hogy a Trump-Orbán megállapodás a rezsicsökkentés megvédését és Magyarország szuverenitásának megerősítését is jelenti, amit a „balliberálisok támadásai sem tudnak elhomályosítani.” Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Menczer Tamás szerint a washingtoni csúcstalálkozó nemcsak diplomáciai siker, hanem a béke és a magyar szuverenitás győzelme is

Orbán Viktor minden magyar célt elért Washingtonban!”

- mondta a fideszes politikus hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor és Donald Trump között valódi, hosszú ideje fennálló szövetség és barátság van, amely most konkrét eredményekben is megmutatkozik.

Már Trump győzelménél is tudtuk, hogy ez egy régi szövetség, barátság Orbán Viktor és Donald Trump között. És a friss történések, a Trump-Orbán megállapodás, a rezsicsökkentés megvédése is ezt igazolja.”

- közölte Menczer Tamás, aki szerint a miniszterelnök volt az egyetlen vezető a világon, aki helyesen mérte fel az amerikai politikai folyamatokat, és már jóval a választások előtt békepárti fordulatot jósolt az Egyesült Államokban.

Ki volt még olyan vezető világszinten, aki azt mondta, hogy Amerika békepárti vezetőt fog választani, ezt kijelentette, és azt mondta, hogy a versenyt ő nem látja szorosnak? Kizárólag a magyar miniszterelnök nyilatkozott ilyet”

- mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Majd hozzátette, hogy az események Orbán Viktor politikai éleslátását igazolják:

Na most a helyzet az, hogy jövőbe lát-e, azt nem tudom, talán a jövőbe még ő sem lát, de hogy zseni, az biztos. Ugyanis a tények magukért beszélnek.”

Menczer Tamás kiemelte, hogy a washingtoni megállapodások Magyarország energiabiztonságát, gazdasági stabilitását és nemzetközi mozgásterét egyaránt erősítik, és bebizonyították, hogy a magyar érdekérvényesítés a legerősebb szövetségi szinten is működik.

A videó végén a politikus üzent az ellenzéknek is: