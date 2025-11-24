Megint igaza lett Orbán Viktornak – Zelenszkij most már bánhatja

Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Lett. Megint. Zelenszkij jobban tette volna, ha hallgat rá – írja Facebook-videója fölé Menczer Tamás.

Fotó: Bach Máté

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Orbán Viktor korábbi megjegyzéseit kommentálta. A miniszterelnök azt mondta, korábban pár órát eltöltött Zelenszkijnél, és próbálta meggyőzni, hogy az idő nem az ő oldalukon áll, ezért a kormányfő arra kérte az ukrán elnököt, hogy használja őt fel a békéhez. De azt mondta, hogy nem, az idő az ő oldalukon van, ők az erősebbek, és győzni fognak.