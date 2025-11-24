Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Menczer Tamás

Megint igaza lett Orbán Viktornak – Zelenszkij most már bánhatja

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Lett. Megint” – fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint Zelenszkij jobban tette volna, ha hallgat a magyar miniszterelnökre. A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte: Orbán Viktor korábban személyesen próbálta meggyőzni az ukrán elnököt arról, hogy az idő nem Kijevnek dolgozik, és a béke érdekében használja fel a magyar kormányfőt – ám Zelenszkij ezt elutasította.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásOrbán ViktorZelenszkij

Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Lett. Megint. Zelenszkij jobban tette volna, ha hallgat rá – írja Facebook-videója fölé Menczer Tamás. 

Menczer Tamás Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)
Fotó: Bach Máté

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Orbán Viktor korábbi megjegyzéseit kommentálta. A miniszterelnök azt mondta, korábban pár órát eltöltött Zelenszkijnél, és próbálta meggyőzni, hogy az idő nem az ő oldalukon áll, ezért a kormányfő arra kérte az ukrán elnököt, hogy használja őt fel a békéhez. De azt mondta, hogy nem, az idő az ő oldalukon van, ők az erősebbek, és győzni fognak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!