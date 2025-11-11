Menczer Tamás: Peti sikongat, mert Magyarország többé nem zsarolható

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Magyar Péter pártja azért támadja az amerikai–magyar együttműködést, mert az Magyarországot zsarolhatatlanná teszi. Kiemelte: a kormány minden vállalását teljesíti, a magyar gazdaság stabil, a külföldi spekulációk pedig falakba ütköznek.

Menczer Tamás figyelmeztetett: Weber parancsára Magyar Péter bevezetné a Tisza-adót és a nyugdíjadót is (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

„Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának”

A politikus szerint a Trump–Orbán-megállapodás a magyar gazdaság számára történelmi lehetőség, amely megerősíti az ország pénzügyi függetlenségét, és véget vet annak, hogy Brüsszel vagy a nemzetközi spekulánsok zsarolni tudják Magyarországot. Menczer úgy fogalmazott: