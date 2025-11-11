Menczer Tamás: Peti sikongat, mert Magyarország többé nem zsarolható

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Magyar Péter pártja azért támadja az amerikai–magyar együttműködést, mert az Magyarországot zsarolhatatlanná teszi. Kiemelte: a kormány minden vállalását teljesíti, a magyar gazdaság stabil, a külföldi spekulációk pedig falakba ütköznek.
„Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának”
A politikus szerint a Trump–Orbán-megállapodás a magyar gazdaság számára történelmi lehetőség, amely megerősíti az ország pénzügyi függetlenségét, és véget vet annak, hogy Brüsszel vagy a nemzetközi spekulánsok zsarolni tudják Magyarországot. Menczer úgy fogalmazott:
Peti azért sikongat, mert az amerikai pénzügyi védőpajzs miatt Magyarország már nem zsarolható. Zsarolhatatlanok vagyunk.”
„A kormány minden vállalását teljesíti”
A politikus tételesen sorolta, milyen intézkedéseket hajt végre a kormány:
Az édesanyák teljes adómentességét, a családi adókedvezmény megduplázását, a fix 3 százalékos Otthon Start és vállalkozói hitelprogramokat, az élelmiszer-utalványokat az időseknek, a hathavi fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozóknak és a 14. havi nyugdíj előkészítését.
Menczer hangsúlyozta: ezek az intézkedések a magyar emberek megerősítését szolgálják, miközben „Weber bábfigurája” – utalva Magyar Péterre – „minden brüsszeli kérést végrehajtana”, akár a bankadó és a nyugdíjak megadóztatása árán is. A politikus kijelentette: a kormány inkább a banki extraprofitot adóztatná meg, hogy abból a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozza.