„Nagyon rosszul állnak a dolgai” – Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál - mindenkit érint

Menczer Tamás: Peti sikongat, mert Magyarország többé nem zsarolható

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Trump–Orbán-megállapodás a lehető legjobb Magyarországnak, ezért támadja azt Brüsszel és a Tisza Párt. Menczer Tamás részletesen kifejtette, milyen vállalásokat teljesít a kormány, és miért nem enged a nemzetközi nyomásnak.
Menczer TamásBrüsszelTisza PártManfred WeberMagyar Péter

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Magyar Péter pártja azért támadja az amerikai–magyar együttműködést, mert az Magyarországot zsarolhatatlanná teszi. Kiemelte: a kormány minden vállalását teljesíti, a magyar gazdaság stabil, a külföldi spekulációk pedig falakba ütköznek.

Menczer Tamás
Menczer Tamás figyelmeztetett: Weber parancsára Magyar Péter bevezetné a Tisza-adót és a nyugdíjadót is (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

„Ami rossz Magyarországnak, az jó a Tiszának”

A politikus szerint a Trump–Orbán-megállapodás a magyar gazdaság számára történelmi lehetőség, amely megerősíti az ország pénzügyi függetlenségét, és véget vet annak, hogy Brüsszel vagy a nemzetközi spekulánsok zsarolni tudják Magyarországot. Menczer úgy fogalmazott: 

Peti azért sikongat, mert az amerikai pénzügyi védőpajzs miatt Magyarország már nem zsarolható. Zsarolhatatlanok vagyunk.”

Orbán Viktor: Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk!

„A kormány minden vállalását teljesíti”

A politikus tételesen sorolta, milyen intézkedéseket hajt végre a kormány: 

Az édesanyák teljes adómentességét, a családi adókedvezmény megduplázását, a fix 3 százalékos Otthon Start és vállalkozói hitelprogramokat, az élelmiszer-utalványokat az időseknek, a hathavi fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozóknak és a 14. havi nyugdíj előkészítését.

Menczer hangsúlyozta: ezek az intézkedések a magyar emberek megerősítését szolgálják, miközben „Weber bábfigurája” – utalva Magyar Péterre – „minden brüsszeli kérést végrehajtana”, akár a bankadó és a nyugdíjak megadóztatása árán is. A politikus kijelentette: a kormány inkább a banki extraprofitot adóztatná meg, hogy abból a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozza.

 

