Menczer Tamás: Áprilisban kell majd igazán pszichológus Magyar Péternek

Menczer Tamás legújabb videós bejegyzésében éles szavakkal bírálta Magyar Pétert és a Tisza Párt körül kialakult politikai közeget.
Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter politikai jövője elkerülhetetlenül összeomlik
A kormánypárti politikus úgy látja, hogy a Tisza elnöke „már most is egy lufi, amit mesterségesen fújnak”, de az áprilisi választások után szerinte teljesen összeomlik körülötte minden.
A kommunikációs igazgató szerint, amikor a Fidesz-KDNP újra megnyeri a választásokat, Magyar Péter egy csapásra elveszíti mindazt, amit az elmúlt hónapokban felépíteni próbált.
Az fog történni, hogy Magyar Péter mindent elveszít. Ugye nincs családja. Azok a politikustársai, akik most még mellette vannak, szét fognak spriccelni minden irányba és ott fogják hagyni. A balliberális sajtó, amely most támogatja, azonnal bűnbaknak fogja kikiáltani”
- fogalmazott Menczer.
A politikus szerint a Tisza Párt belső ellentétei, a külföldi támogatóik kiábrándulása, valamint a balliberális média pálfordulása együttesen fogják megpecsételni Magyar Péter sorsát.
Menczer úgy látja, hogy Magyar Péter jelenlegi politikai hátországa pusztán érdekek mentén szerveződik, és a vereség után mindenki el fog tőle fordulni.
A főnökei, a gazdái azonnal el fogják engedni a kezét. A sajtó bűnbakot csinál belőle, a szavazók eltűnnek, a párttársai pedig elfordulnak tőle. Ott fog maradni teljesen egyedül”
- mondta.
A videó végén pedig Menczer ironikusan úgy fogalmazott:
Na, akkor kell majd a pszichológus, hogy a tébolyt segítsen kordában tartani.”