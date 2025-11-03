Menczer Tamás: Áprilisban kell majd igazán pszichológus Magyar Péternek

Menczer Tamás legújabb videós bejegyzésében éles szavakkal bírálta Magyar Pétert és a Tisza Párt körül kialakult politikai közeget.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter politikai karrierje el fog bukni és az ellenzéki szövetség is darabjaira hullik. Menczer Tamás úgy véli, hogy a Tisza Párt vezetője „mindent el fog veszíteni”, amikor áprilisban a kormányoldal ismét győzelmet arat. Fotó: Facebook

Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter politikai jövője elkerülhetetlenül összeomlik

A kormánypárti politikus úgy látja, hogy a Tisza elnöke „már most is egy lufi, amit mesterségesen fújnak”, de az áprilisi választások után szerinte teljesen összeomlik körülötte minden.

A kommunikációs igazgató szerint, amikor a Fidesz-KDNP újra megnyeri a választásokat, Magyar Péter egy csapásra elveszíti mindazt, amit az elmúlt hónapokban felépíteni próbált.

Az fog történni, hogy Magyar Péter mindent elveszít. Ugye nincs családja. Azok a politikustársai, akik most még mellette vannak, szét fognak spriccelni minden irányba és ott fogják hagyni. A balliberális sajtó, amely most támogatja, azonnal bűnbaknak fogja kikiáltani”

- fogalmazott Menczer.

A politikus szerint a Tisza Párt belső ellentétei, a külföldi támogatóik kiábrándulása, valamint a balliberális média pálfordulása együttesen fogják megpecsételni Magyar Péter sorsát.

Menczer úgy látja, hogy Magyar Péter jelenlegi politikai hátországa pusztán érdekek mentén szerveződik, és a vereség után mindenki el fog tőle fordulni.

A főnökei, a gazdái azonnal el fogják engedni a kezét. A sajtó bűnbakot csinál belőle, a szavazók eltűnnek, a párttársai pedig elfordulnak tőle. Ott fog maradni teljesen egyedül”

- mondta.

A videó végén pedig Menczer ironikusan úgy fogalmazott: