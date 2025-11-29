„Azt nem értem, hogy miből adnak most az embereknek vissza, miért van az anyáknak SZJA-visszatérítés?” – tette fel a kérdést egy résztvevő Menczer Tamás lakossági fórumán annak kapcsán, hogy nem érti, ha nincs gazdasági növekedés, akkor milyen forrásból lehet finanszírozni a családi és egyéb adókedvezményeket.

Menczer Tamás rátalált egy kiábrándult fideszesre

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A vállalkozó kérdésére Menczer Tamás hangsúlyozta:

„ha valamikor segíteni kell a családokat, akkor kell csak igazán segíteni, amikor nehéz helyzet van, és nehéz helyzet van évek óta.”

Hozzátette, a kormányzat arra a kérdésre kereste a választ, hogy

„hogyan tudjuk megtalálni a megoldást arra, hogy minden nehézség ellenére ők azt érezzék, hogy van segítségük,

van támogatásuk, és azokat, akik fiatalok és kezdik az életüket, azok tudjanak adómentesek lenni, meg tudjanak Otthon Startot kapni, akik gyermeket vállalnak, azok nehéz időkben is azt érezzék, hogy a kormány mögöttük áll.”

Menczer Tamás: Ezt kell tenni, amikor nincs elég pénz

Menczer Tamás rámutatott, hogy ezekre pénz

„abból van, amit ön említett, hogy jelenleg egymillió emberrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben dolgoztak. 4,8 millió munkavállaló van Magyarországon, 2010-ben volt 3,7 millió”,

valamint rámutatott:

„amikor meg nincs pénz, vagy nincs elég, akkor szektorális adókat vet ki a kormány, olyan adókat, amelyek ismertek, mint például a bankadó vagy a multiadó.”

Ezeket a pénzeket csatornázzák be a vállalkozásokhoz, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy az ellenzék mindezen intézkedéseket eltűntetné, ha hatalomra jutna.