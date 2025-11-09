Menczer Tamás csípős választ adott a tiszásoknak – videó

A legújabb videós Facebook bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója és a térség országgyűlési képviselője egy solymári sport-beruházás megvalósulását jelentette be.

Új sportpályát kapnak a solymári gyerekek, amelyet 1400 szülő kezdeményezett. A fejlesztést egy nem kormánypárti vezetésű önkormányzat valósítja meg Menczer Tamás fideszes országgyűlési képviselő közbenjárására 200 millió forintos kormányzati támogatásból. Fotó: Vajda János / MTI

Menczer Tamás: Ha gyerekekről van szó, ott nincs helye politikai szembenállásnak

A solymári sportpályát 200 millió forintból megépítjük! Helló, tiszások! Itt a válasz a kérdésetekre!”

- közölte a fideszes politikus elmondva, hogy a beruházás a helyi közösség kérésére valósul meg, miután 1400 solymári szülő fordult hozzá azzal, hogy a gyerekek számára sportolási lehetőséget biztosító, modern pálya épüljön.

Annyit segítek, hogy a polgármester és az önkormányzat nem fideszes. Solymáron 1400 szülő kérésére sportpályát építünk a gyerekeknek 200 millió forintból”

- hangsúlyozta Menczer, hozzátéve, hogy a fejlesztés párthovatartozástól függetlenül valósul meg, hiszen:

Ha gyerekekről van szó, ott nincs helye politikai szembenállásnak”.

A politikus azt is elmondta, miért éppen 200 millió forintot biztosítanak a projektre:

Na most talán még érdemes arról beszélni, hogy miért 200 millió. Erre nagyon egyszerű válaszom van: a polgármester meg a Péter ezt kérte tőlem. Azt mondta nekem polgármester úr és Kövesi Péter, hogy 200 millió forintra van erre szükség, én meg elhittem nekik.”

Menczer hozzátette, hogy a támogatás az önkormányzathoz kerül, amely a forrás jogszerű felhasználásáért felel:

Amikor jön majd a kérdés, hogy ebből mennyit fogok ellopni, akkor fontos tudni, hogy a polgármester úrhoz kell fordulni, mert ő és az önkormányzat lesz az összeg gazdája.”

A képviselő szerint az önkormányzat már novemberben kiírhatja a közbeszerzést, így a téli időszak után, tavasszal már megkezdődhet a kivitelezés.

A solymári gyerekek megérdemlik, hogy legyen hol sportolniuk, ez most közös siker lesz”

- zárta videós bejegyzését a fideszes politikus.