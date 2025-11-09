Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Menczer Tamás

Menczer Tamás csípős választ adott a tiszásoknak – videó

57 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új sportpályát kapnak a solymári gyerekek. Az 1400 szülő által kezdeményezett fejlesztést egy, nem kormánypárti vezetésű önkormányzat valósítja meg, Menczer Tamás fideszes országgyűlési képviselő közbenjárására 200 millió forintos kormányzati támogatásból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásSolymárberuházássportpálya

A legújabb videós Facebook bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója és a térség országgyűlési képviselője egy solymári sport-beruházás megvalósulását jelentette be.

Menczer Tamás: Ha gyerekekről van szó, ott nincs helye politikai szembenállásnak.
Új sportpályát kapnak a solymári gyerekek, amelyet 1400 szülő kezdeményezett. A fejlesztést egy nem kormánypárti vezetésű önkormányzat valósítja meg Menczer Tamás fideszes országgyűlési képviselő közbenjárására 200 millió forintos kormányzati támogatásból. Fotó: Vajda János / MTI 

Menczer Tamás: Ha gyerekekről van szó, ott nincs helye politikai szembenállásnak

A solymári sportpályát 200 millió forintból megépítjük! Helló, tiszások! Itt a válasz a kérdésetekre!”

- közölte a fideszes politikus elmondva, hogy a beruházás a helyi közösség kérésére valósul meg, miután 1400 solymári szülő fordult hozzá azzal, hogy a gyerekek számára sportolási lehetőséget biztosító, modern pálya épüljön.

Annyit segítek, hogy a polgármester és az önkormányzat nem fideszes. Solymáron 1400 szülő kérésére sportpályát építünk a gyerekeknek 200 millió forintból”

- hangsúlyozta Menczer, hozzátéve, hogy a fejlesztés párthovatartozástól függetlenül valósul meg, hiszen:

Ha gyerekekről van szó, ott nincs helye politikai szembenállásnak”.

A politikus azt is elmondta, miért éppen 200 millió forintot biztosítanak a projektre:

Na most talán még érdemes arról beszélni, hogy miért 200 millió. Erre nagyon egyszerű válaszom van: a polgármester meg a Péter ezt kérte tőlem. Azt mondta nekem polgármester úr és Kövesi Péter, hogy 200 millió forintra van erre szükség, én meg elhittem nekik.”

Menczer hozzátette, hogy a támogatás az önkormányzathoz kerül, amely a forrás jogszerű felhasználásáért felel: 

Amikor jön majd a kérdés, hogy ebből mennyit fogok ellopni, akkor fontos tudni, hogy a polgármester úrhoz kell fordulni, mert ő és az önkormányzat lesz az összeg gazdája.”

A képviselő szerint az önkormányzat már novemberben kiírhatja a közbeszerzést, így a téli időszak után, tavasszal már megkezdődhet a kivitelezés.

A solymári gyerekek megérdemlik, hogy legyen hol sportolniuk, ez most közös siker lesz”

- zárta videós bejegyzését a fideszes politikus.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!