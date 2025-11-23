Menczer Tamás: A Tiszát megszállták a szocik – videó

A Tisza Párt szinte összes politikai akciója nem más, mint egyszerű porhintés. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója úgy véli, aki túl baloldali és túl büsszeli, az a magyarokra nézve túl veszélyes.

Menczer Tamás: az egész tiszás előválasztásatósdi nem más, mint egy nagy kamu

Fotó: KKM

Menczer Tamás: Brüsszel által fogott ember vezeti a Tisza Pártot

A kommunikációs szakember a közösségi oldalán megosztott videójában fejtette ki, valójában milyen szemmel kell nézni a Tisza Pártot:

„Vannak nekünk Tiszás jelöltjeink. De jó. Azon az estén, amikor beígérték, hogy lesznek, én mackós pizsamámat átizzadva vártam, hogy na végre, mikor lesz már valami. Nekem is van egy választókörzetem. Na, mikor lesz már valami? Nem volt. Elaludtam. Megmondom őszintén, elaludtam, reggel néztem, mi a helyzet, na, akkor láttam. Először is ez az egész előválasztásosdi, amit csinálnak, ez egy nagy kamu, ezt mindenki tudja, mindenhol megvan a jelölt, de végső soron ez az ő dolguk.

Hát ha ők szeretik átverni egymást, meg a másikat, hát csinálják. Ennél nagyobb baj, hogy nyilvánvaló az, amit a jelöltekről látunk, hogy túl brüsszeliek, túl baloldaliak, és aki túl brüsszeli, meg túl baloldali, az túl veszélyes. Miért mondom ezt? Brüsszel által fogott ember vezeti a Tisza Pártot, mindent végrehajtanak, satöbbi. Túl baloldaliak?

Hát meg kell nézni, például a Baranya megyei Tiszát, azt megszállták a szocik. Ott csak olyan jelöltek vannak, akik valamilyen leágazás útján a szocikhoz köthetők. A Szigetvári Viktor mutatta be a jelölteket. Bajnai Gordonnak volt a kabinetfőnöke. Minden nap kiderül valami. Van egy rendőr, azt nem látták? Aki azt mondja, hogy hát ő nagyon szeretné a sorozást, mint Ruszin-Szendi. Sorozás, magyar fiatalok sorozás, lehet menni Ukrajnába. Szóval igazán „remek” jelöltek vannak, túl brüsszeliek, túl baloldaliak és túl veszélyesek is." - mondta Menczer Tamás a videójában.

