Rendkívüli

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Figyelem! Aki nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

Menczer Tamás

Megint lebuktak – Menczer Tamás keményen nekiment a Tisza előválasztásának

A Tisza Párt előválasztása nem több, mint egy gondosan megrendezett politikai díszlet – véli a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint már rég készen áll a végeredmény, a folyamat pedig csak arra szolgál, hogy eljátsszák: a választók döntenek.
Menczer Tamás finomkodás nélkül ment neki a Tisza előválasztásának:

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint a Tisza Párt előválasztása politikai színjáték, példaként a vele megmérkőző Bujdosó Andreát megemlítve (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A Tisza előválasztása ugyanaz a baloldali színjáték, amit Márki-Zaynál már láttunk.”

A politikus figyelmeztetett: minden választókörzetben tudják előre, kit akarnak indítani. A saját körzetében példaként Bujdosó Andreát említette, és úgy véli, a „spontán” süteménysütés és a gondosan bevasalt ingben történő gereblyézés is ugyanannak a megtévesztő politikai show-nak a része.

Menczer Tamás dörgedelmes üzenetet küldött a tiszás jelölteknek

„Bábfigurák és színlelt döntések”

Menczer szerint Magyar Péter a baloldal bábja, Manfred Weber pedig a háttérből mozgatja a szálakat. 

Ez egy hazug, kétszínű ember gyenge előadása” 

– írta, majd hozzátette: a Tisza által ígért politika szerinte 1300 milliárdos megszorítást, új adókat és a családi kedvezmények eltörlését hozná magával. A bejegyzést azzal zárta: négy és fél hónap múlva szerinte a választók „elzavarják” őket.

