Megint lebuktak – Menczer Tamás keményen nekiment a Tisza előválasztásának

Menczer Tamás finomkodás nélkül ment neki a Tisza előválasztásának:
A Tisza előválasztása ugyanaz a baloldali színjáték, amit Márki-Zaynál már láttunk.”
A politikus figyelmeztetett: minden választókörzetben tudják előre, kit akarnak indítani. A saját körzetében példaként Bujdosó Andreát említette, és úgy véli, a „spontán” süteménysütés és a gondosan bevasalt ingben történő gereblyézés is ugyanannak a megtévesztő politikai show-nak a része.
„Bábfigurák és színlelt döntések”
Menczer szerint Magyar Péter a baloldal bábja, Manfred Weber pedig a háttérből mozgatja a szálakat.
Ez egy hazug, kétszínű ember gyenge előadása”
– írta, majd hozzátette: a Tisza által ígért politika szerinte 1300 milliárdos megszorítást, új adókat és a családi kedvezmények eltörlését hozná magával. A bejegyzést azzal zárta: négy és fél hónap múlva szerinte a választók „elzavarják” őket.