Megint lebuktak – Menczer Tamás keményen nekiment a Tisza előválasztásának

Menczer Tamás finomkodás nélkül ment neki a Tisza előválasztásának:

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt előválasztása politikai színjáték, példaként a vele megmérkőző Bujdosó Andreát megemlítve (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A Tisza előválasztása ugyanaz a baloldali színjáték, amit Márki-Zaynál már láttunk.”

A politikus figyelmeztetett: minden választókörzetben tudják előre, kit akarnak indítani. A saját körzetében példaként Bujdosó Andreát említette, és úgy véli, a „spontán” süteménysütés és a gondosan bevasalt ingben történő gereblyézés is ugyanannak a megtévesztő politikai show-nak a része.