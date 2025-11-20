Piliscsaba, Klarissza Ház. A fórum véget ért, 6 órától 8-ig tartott. A végén volt egy kis sajtóbeszélgetés is, fideszesek jöttek, KDNP-sek is, tiszások nem nagyon, talán csak két hölgy, őket is nagy szeretettel láttam, nekik is elmondhattam azt, hogy a négy kért utcát felújítjuk, aszfaltozzuk, ennek a költsége majdnem 300 millió forint, ezt a kormány biztosítja – számolt be róla Facebook-oldalán Menczer Tamás.

A tiszás szájhősök megfutamodtak Menczer Tamás elől Fotó: MTI/Vajda János

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kifejtette, a ciklusban Piliscsabára több mint 2 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezik. Hozzátette: jövő héten Zsámbékon fog fórumot tartani, ott is mindenkit, Fideszest, KDNP-st, tiszást és minden újságírót és sajtómunkást vár nagy szeretettel.

Mint arról korábban már beszámoltunk, egyes fideszes és KDNP-s támogatók aggódva tekintettek a ma esti piliscsabai fórum elé a tiszások online támadásai miatt. Menczer Tamás leszögezte: nincs ok félelemre, és mindenkit bátorított, hogy a Fideszhez méltó módon vállalja a párbeszédet. Arra kérte párttársait, hogy „keressék elő a bátorságukat”, mert minden okuk megvan rá, hogy magabiztosan képviseljék álláspontjukat.

– A tiszásoknak pedig azt üzenem, hogy nem kell csúnyákat írni, ez a Fidesz, el lehet jönni, meg lehet kérdezni, el lehet mondani. Minden kérdésre szívesen válaszolok – fejezte ki, majd odaszúrt a potenciális tiszás kihívójának, Bujdosó Andreának:

rajtam nincs szájkosár, ellentétben Bujdosó Andreával és a tiszás jelöltekkel

– fogalmazott.