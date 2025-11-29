Menczer Tamás ledobta a haját a meglepetéstől

„Nagyon örülök, hogy a balliberális színjáték tegnap befejeződött, és akkor jöttek a szalagcímek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és az összes nagy név a Tisza Pártban győzött. Wow! Ez micsoda meglepetés! Fantasztikus!” – mondta Menczer Tamás a videójában.

MENCZER TAMÁS (FOTÓ: FACEBOOK)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Vége a balos színjátéknak, gratulálunk mindenkinek, aki ezen győzött, bár ez kétes dicsőség, ők a legbaloldalibbak, a legbrüsszeliebbek és a legveszélyesebbek. Le is fogjuk őket győzni!”

– hangsúlyozta Menczer Tamás.