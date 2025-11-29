Menczer Tamás ledobta a haját a meglepetéstől

Wooow!!! Micsoda meglepetés! Ruszin-Szendi és Tarr „a választás után mindent lehet” Zoltán is győzött a balos színjátékban… – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
„Nagyon örülök, hogy a balliberális színjáték tegnap befejeződött, és akkor jöttek a szalagcímek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és az összes nagy név a Tisza Pártban győzött. Wow! Ez micsoda meglepetés! Fantasztikus!” – mondta Menczer Tamás a videójában.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Vége a balos színjátéknak, gratulálunk mindenkinek, aki ezen győzött, bár ez kétes dicsőség, ők a legbaloldalibbak, a legbrüsszeliebbek és a legveszélyesebbek. Le is fogjuk őket győzni!”
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
