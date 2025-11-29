Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás ledobta a haját a meglepetéstől

Wooow!!! Micsoda meglepetés! Ruszin-Szendi és Tarr „a választás után mindent lehet” Zoltán is győzött a balos színjátékban… – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Menczer TamásTarr ZoltánTisza PártTisza Párt jelöltjeiRuszin-Szendi Romulusz

„Nagyon örülök, hogy a balliberális színjáték tegnap befejeződött, és akkor jöttek a szalagcímek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz és az összes nagy név a Tisza Pártban győzött. Wow! Ez micsoda meglepetés! Fantasztikus!” – mondta Menczer Tamás a videójában. 

MENCZER TAMÁS (FOTÓ: FACEBOOK)
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Vége a balos színjátéknak, gratulálunk mindenkinek, aki ezen győzött, bár ez kétes dicsőség, ők a legbaloldalibbak, a legbrüsszeliebbek és a legveszélyesebbek. Le is fogjuk őket győzni!”

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Menczer Tamás gratulált a baloldali színjáték győzteseinek

 

 

