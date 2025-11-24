Menczer bejelentése felrobbantotta a Facebookot: készülhet Magyarország a békecsúcsra

„Mi készen állunk” – írta Facebook-oldalán Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója, azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak az előkészítést – bevonva az ukránokat és az oroszokat – nagy erőkkel végzik.
Menczer Tamás is a béketerv jelentőségéről beszélt
Korábban megírtuk, hogy Szijjártó Péter a 28 pontos amerikai béketerv jelentőségéről beszélt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint
a terv hatalmas lehetőséget kínál a béke visszaállítására Ukrajnában, ugyanakkor aggályát fejezte ki, hogy a nyugat-európai országok ismét próbálhatják meghiúsítani a megállapodást.
„Ma Brüsszelben egyértelművé tesszük: minden európai politikusnak – Brüsszeltől Varsón át Vilniusig – kötelessége feltétel nélkül támogatni a béketervet. Az emberiesség és a józan ész ezt diktálja”
– hangsúlyozta a miniszter.